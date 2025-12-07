Verstappen tras perder el campeonato: "No estoy decepcionado en absoluto"

Max Verstappen podría empezar la carrera decisiva de la temporada 2025 de Fórmula 1 desde la mejor posición de salida posible después de hacer exactamente lo que necesitaba hacer el sábado: conseguir la pole position y presionar a McLaren. El limburgués sabía que, con Lando Norris en el segundo puesto de salida, necesitaba algo más que una victoria propia, aunque esta última era, por supuesto, la primera y principal tarea. Al apagarse el semáforo, Verstappen cubrió inmediatamente el interior para conservar el liderato.

Oscar Piastri se llevó las manos a la cabeza de la prensa internacional en el centro de prensa al adelantar a Norris con neumáticos duros por el exterior. Verstappen controló la carrera desde el liderato, cambiando sus medios por neumáticos duros al final de la vuelta 23. Incluso con ese compuesto, el piloto de Red Bull no se mostró amenazador. Adelantó a Piastri de nuevo en pista para ponerse en cabeza y ya no la abandonó para lograr la victoria número 71 en la Fórmula 1. Sin embargo, el tercer puesto de Norris significó que el holandés estaba a dos puntos de su quinto título mundial consecutivo cuando Ana de Armas ondeó la bandera. Hay que añadir que Red Bull no hizo una segunda parada en boxes en los compases finales y, por tanto, no optó por jugársela como hizo Lewis Hamilton en 2016.

"Hicimos todo lo que pudimos para estar en esa batalla, que luego acabes a dos puntos es, por supuesto, desafortunado", dijo Verstappen a Viaplay. "Nuestra primera mitad de la temporada tuvo demasiados altibajos. La segunda mitad de la temporada lo hicimos muy bien. Por supuesto, también tuvimos un poco de suerte en ciertos momentos. McLaren cometió errores, descalificaciones... Así que de repente estás de vuelta en la carrera. Y que luego falle en dos puntos es así. Realmente no importa si es un punto o cincuenta".

Verstappen no está decepcionado

Al cruzar la meta, Verstappen dirigió inmediatamente palabras de ánimo a su equipo tras la impresionante remontada. "Gran remontada en la segunda mitad de la temporada, realmente podemos estar muy orgullosos de ello. No estoy decepcionado, yo no estoy decepcionado. Estoy muy orgulloso de todos por no rendirse", declaró el holandés en la radio de a bordo. "No estaba decepcionado en absoluto cuando crucé la línea", añadió en Viaplay. "Hicimos todo lo que pudimos y sacamos el máximo. Este fin de semana también. Y no ha sido para menos".

"La carrera fue simplemente superior", continuó Verstappen. "Fuimos fuertes. Estuvimos bien con los neumáticos, así que tampoco fue por eso. Simplemente lo hicimos muy bien. Y por supuesto que hacía falta algo de suerte para ganar, lo sabíamos. Simplemente no fue suficiente". Con todo, Verstappen sí se muestra "muy satisfecho" con la temporada, que termina con ocho victorias, el que más de todos. "Con mi propio rendimiento y, en última instancia, con cómo el equipo logró darle la vuelta a todo", comentó sobre lo que le dejó satisfecho.

Que la Fórmula 1 se despida ya de esta generación de coches sí hace feliz a Verstappen. "¡Estoy feliz por eso!", se ríe. "De hecho, lo pensé durante un rato en las últimas vueltas, si debería disfrutarlo un poco más. Pero en realidad... no. Estaba muy contento. ¡Sólo di un poco más de gas para pasar la línea lo más rápido posible!"