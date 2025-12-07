Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Por qué Norris evitó una sanción tras adelantar a Tsunoda fuera de la pista en Abu Dhabi

Lando Norris tenía las cuatro ruedas fuera de la pista cuando adelantó a Tsunoda camino a su primer título mundial de Fórmula 1, pero no fue penalizado.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris evitó una sanción por su adelantamiento fuera de pista sobre Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Abu Dhabi, la carrera que decidió el título de Fórmula 1, porque los comisarios consideraron que había sido “forzado a salirse”.

Como se esperaba, Red Bull hizo que el primer stint de Tsunoda fuese lo más largo posible para que pudiera, potencialmente, obstaculizar a los McLaren después de sus primeras paradas en boxes, con su compañero Max Verstappen aún en la lucha por el título.

Cuando Norris alcanzó a Tsunoda, el piloto japonés zigzagueó en la recta entre las Curvas 5 y 6 en un intento por evitar que el McLaren lo superara. Norris igualmente logró pasar, aunque en el proceso colocó las cuatro ruedas más allá de la línea blanca del lado izquierdo de la pista.

Ambos pilotos fueron investigados: Tsunoda por defender con más de un cambio de dirección, Norris por salirse de la pista y obtener una ventaja. Pero mientras el piloto de Red Bull recibió una sanción de cinco segundos, Norris fue exonerado por los comisarios debido a la conducción errática de Tsunoda.

“El piloto del Auto 4 adelantó al Auto 22 fuera de la pista”, señala el informe de los comisarios, “sin embargo, esto ocurrió porque el piloto del Auto 22 hizo múltiples movimientos defendiendo su posición contra el Auto 4. Si el Auto 22 no hubiera hecho esos movimientos, el Auto 4 lo habría adelantado sin salirse de la pista, pero se movió fuera de la pista para evitar un contacto con el Auto 22.

Lando Norris, McLaren, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Lando Norris, McLaren, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Además, las directrices sobre estándares de conducción establecen que, si un auto es ‘forzado a salirse’ (que fue, efectivamente, lo que ocurrió aquí), no se considera que haya excedido los límites de la pista.

“Aunque técnicamente el adelantamiento se produjo fuera de la pista, determinamos, en vista de lo anterior, no tomar más medidas”.

Norris terminó la carrera en tercer lugar, exactamente lo que necesitaba para conquistar su primer título mundial frente a Verstappen y su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

Una hipotética sanción de cinco segundos probablemente no habría cambiado el resultado del campeonato, ya que Norris cruzó la bandera a cuadros con siete segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, que fue cuarto.

