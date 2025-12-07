Todos los campeonatos

Colapinto está feliz de terminar un año "decepcionante" con Alpine y ya apunta a 2026

Franco Colapinto no pudo pelear en el Gran Premio de Abu Dhabi y terminó en la última posición, detrás de su compañero Pierre Gasly.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El equipo Alpine parecía necesitar un milagro para cambiar su realidad el domingo en la última carrera del año, después de que sus dos pilotos clasificaran en las dos últimas posiciones del Gran Premio de Abu Dhabi.

Desde allí, ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pudieron avanzar en el orden —más allá de hacerlo esporádicamente durante las paradas en boxes de otros pilotos— y finalmente recibieron la bandera a cuadros tal como arrancaron.

"Fue duro. Fue una carrera larga. Realmente no tuvimos el ritmo. Tuvimos dificultades con las dos paradas. Fue una carrera muy lineal. Simplemente no fuimos a ningún lado", dijo Colapinto al concluir en Yas Marina.

"Creo que hubo algunas oportunidades en la salida, pero luego fue una carrera muy plana. Y con la falta de ritmo, fue difícil hacer algo. Así que sí, contento de que ya se haya terminado y, por supuesto, con ganas de que llegue el año que viene."

Lewis Hamilton, Ferrari, Franco Colapinto, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Consultado sobre si creía que lo visto en Abu Dhabi era una buena manera de resumir su año con Alpine, el argentino respondió: "No sé. Creo que simplemente fue una carrera larga y una tarde larga para mí y para Pierre. Realmente no tuvimos el ritmo."

"Cuando no tenés el ritmo, no vas a ningún lado. Fue así en algunas carreras. Creo que al final fue especialmente peor."

"Tuvimos más dificultades. Al final, todos siguieron trayendo algunas mejoras y nosotros ya no pudimos trabajar realmente en el auto. Fue un día difícil. Simplemente es triste que no hayamos podido darle a Viry (la fábrica de motores de Renault) un mejor resultado hoy, pero es parte de la F1 y volveremos pronto."

Colapinto cerró la temporada sin poder sumar puntos después de comenzar a competir para Alpine desde la séptima ronda del año -cuando el rendimiento del coche comenzó a mermar- y no ocultó lo complicada que fue la temporada.

"Sí, es decepcionante. A veces es difícil mantener la motivación cuando las cosas no van bien. Para ser honesto, estoy bastante contento de que el equipo siguiera empujando hasta el final. Hicimos lo mejor que pudimos, pero simplemente no tuvimos el ritmo."

"Cuando no maximizamos el auto, estamos muy lejos, y hoy fue otra muestra de eso. Iré a la fábrica a preparar el año que viene. Debería ser mucho mejor. Sí, estoy entusiasmado por ese año."

Federico Faturos
Federico Faturos
