Piastri: No es el final que quería, pero estoy orgulloso de mi 2025

Óscar Piastri era consciente de ello: llegando a Abu Dabi con 16 puntos de desventaja sobre su compañero Lando Norris, sólo medio milagro le habría permitido proclamarse campeón del mundo. Por eso, hoy hizo bien en dejar su orgullo a un lado y ponerse al servicio de McLaren para ayudar a su compañero de box a ganar a Max Verstappen.

El australiano aceptó adoptar una estrategia alternativa a la de todos los pilotos que salían a su alrededor en las primeras posiciones, saliendo con neumáticos duros y alargando el primer stint. Una elección que le dificultaba aspirar a la victoria, pero que habría puesto a McLaren en la tesitura de tener prácticamente asegurado colocar dos coches en las cuatro primeras posiciones, siendo así dueño de su destino.

Al final, Óscar consiguió terminar segundo, por detrás de Verstappen y por delante de Norris, que por tanto se llevó el título a casa. A pesar de la inevitable decepción, consiguió hacer un balance positivo echando la vista atrás al conjunto de la temporada 2025. Un año que, no obstante, le vio ganar nada menos que en siete ocasiones, manteniéndose en la lucha por la corona de campeón hasta el final.

"Sinceramente, me siento bastante bien. Sabía que hoy necesitaría una alineación perfecta de los astros para ganar el campeonato y al final lo he hecho lo mejor que he podido. Me puse en la mejor posición posible para intentar ganar la carrera y darme la mejor oportunidad, pero no fue suficiente", dijo Piastri.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Creo que podemos estar muy orgullosos de la temporada que hemos hecho. A nivel personal, obviamente no es el final que me hubiera gustado, pero si miro la temporada en su conjunto, estoy muy orgulloso del trabajo que he conseguido hacer. El equipo ha conseguido progresar mucho en comparación con el año pasado, así que ahora estoy deseando afrontar los retos que nos esperan", añadió.

Otro consuelo parcial puede estar relacionado con el hecho de haber conseguido terminar la temporada de nuevo en lo más alto, después de experimentar un interludio negativo de un par de meses, que llegó justo cuando parecía tener el título al alcance de la mano y estaba en +35 después del Gran Premio de Holanda.

"Obviamente, los coches y todo lo demás será completamente diferente el año que viene, pero es agradable terminar los dos últimos fines de semana con un resultado relativamente positivo. Ciertamente, desde el punto de vista del rendimiento, creo que también a nivel individual, fue bueno recuperar la forma, porque habría sido bastante doloroso terminar con los resultados de Austin, México o Brasil."

"Pero al final, entre los altibajos de este año, recordaré los altos con mucho orgullo y alegría, y los bajos como lecciones aprendidas. Así que sí, aún me quedan muchos años por delante y espero que muchas más oportunidades", concluyó.