Esto es lo que gana Lando Norris por obtener su primer campeonato de F1

Tras sobreponerse a la presión de una lucha por el título, a un déficit de puntos respecto a su compañero de equipo y a todos los dramas de las reglas papaya de McLaren, Lando Norris se aseguró su primer título de Fórmula 1 en Abu Dhabi después de terminar tercero en la última carrera de la temporada.

Pero, después de superar una dura competencia de parte de su compañero Oscar Piastri y de Max Verstappen de Red Bull a lo largo de los 24 grandes premios de la temporada, ¿qué gana realmente el británico por convertirse en el nuevo campeón de F1?

En los 75 años de historia de la Fórmula 1, ha habido 35 campeones del mundo distintos de 16 fabricantes. En ese tiempo, el premio para el campeón de F1 se ha mantenido en gran medida sin cambios.

En primer lugar, hay algo que el nuevo campeón del mundo no recibe, y es un fondo de premios como el que recibirá el constructor ganador. La Fórmula 1 no reparte dinero en premios a su piloto ganador, y en su lugar divide el fondo de premios entre sus equipos según una compleja fórmula establecida en el Acuerdo de la Concordia.

Los pilotos pueden recibir un bono de su equipo como resultado del campeonato, pero no existe un fondo de premios para pilotos por parte de la F1 o de la FIA. Históricamente también ha sido así, con algunas carreras individuales que a veces entregaban dinero en premios a los primeros clasificados, pero un cheque cómicamente grande para el campeón no se ve en la F1.

El trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, hay algo que los pilotos sí reciben, y es un trofeo. Desde la década de 1990, el trofeo en cuestión ha sido el imaginativamente llamado Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA de Fórmula 1. El premio fue diseñado por Richard Fox, de la empresa de orfebrería Fox Silver, en 1995. Presenta una copa de plata esterlina con detalles dorados e incorpora las firmas de cada campeón a lo largo de la historia de la F1.

Cada año, el campeón de F1 recoge este trofeo en la ceremonia anual de entrega de premios de la FIA, que tiene lugar en un evento separado después de que ondea la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada. Sin embargo, el trofeo no será propiedad de Norris, ya que suele exhibirse en las instalaciones del equipo del piloto ganador antes de ser devuelto por la FIA y entregado al siguiente campeón de F1 un año más tarde. Si un piloto quiere llevarse a casa su propia copa de campeón, puede pagar por una réplica.

Este año, la ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en Taskent, la capital de Uzbekistán, y verá a la FIA coronar al campeón de F1, y también se entregarán premios en otros campeonatos dentro y fuera de la pista.

Además de un trofeo temporal, el campeón mundial de F1 también gana la opción de correr con el número 1 en su coche. El número está reservada para el campeón vigente, y Verstappen ha corrido con ella desde que obtuvo su primera corona en 2021.

Por supuesto, los pilotos pueden elegir correr con el número 1 o con su propio número, como pilotos del estilo de Lewis Hamilton, que mantuvo su propio número de carrera en sus años de campeón.