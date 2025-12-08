Por qué Verstappen no pudo compactar al pelotón para presionar a Norris en Abu Dhabi
La estrategia de McLaren desempeñó un papel clave para impedir que Max Verstappen adoptara tácticas similares a las de Lewis Hamilton el GP de Abu Dhabi de 2016.
La victoria dominante de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi no fue suficiente para que ganara el título de pilotos de Fórmula 1 2025.
El líder del campeonato, Lando Norris, que llegaba a la final de la temporada con 12 puntos de ventaja sobre su rival de Red Bull, terminó tercero detrás de Verstappen y de su compañero de McLaren, Oscar Piastri; por lo tanto, se impuso por dos puntos.
Entonces, ¿podrían Verstappen y Red Bull haber hecho algo diferente para cambiar el resultado final?
La situación recordaba en cierto modo el duelo de Yas Marina en 2016, al que Lewis Hamilton también llegó con una desventaja de 12 puntos frente a su compañero de Mercedes, Nico Rosberg.
Hamilton dominó esa carrera desde la pole, pero necesitaba que Rosberg quedara fuera del podio para conquistar el título. El británico redujo el ritmo en las últimas vueltas para contener al alemán y que fuera atacado por Sebastian Vettel y Verstappen que venían detrás, un arte delicado ya que Hamilton también necesitaba conservar el liderazgo.
Finalmente, el orden no cambió: esos cuatro pilotos cruzaron la meta en 1.7 segundos y Rosberg ganó el campeonato del mundo por cinco puntos.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07 Hybrid, leads Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid, Kimi Raikkonen, Ferrari SF16-H, and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12
Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images
Nueve años después, Verstappen tampoco logró dar vuelta la ventaja de Norris, ya que ningún coche aparte del de Piastri puso en apuros el camino del piloto de McLaren hacia el título.
"No fue suficiente, y era un Red Bull contra dos McLaren", comentó el asesor de Red Bull Helmut Marko. "Y desafortunadamente esperábamos que Leclerc y Russell tuvieran más velocidad, pero no fue así." Charles Leclerc, de Ferrari, terminó siete segundos detrás de Norris.
"El problema fue que Ferrari y Mercedes no fueron lo suficientemente fuertes. Vimos a Ferrari durante solo cinco o seis vueltas, y luego los neumáticos desaparecieron."
Cuando se le preguntó si Red Bull consideró compactar el grupo como hizo Hamilton en 2016, Marko explicó: "Hicieron un movimiento inteligente al poner a Piastri con neumáticos duros. Por eso no pudimos compactar todo el pelotón, porque el beneficio habría estado del lado de Piastri."
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Marko no se equivoca, pero su argumento merece un análisis más profundo.
En las 23 vueltas antes de su primera parada, no tenía sentido que Verstappen compactara el pelotón porque podía pasar cualquier cosa más adelante, volviendo irrelevante el intento.
Luego, mientras Piastri alargaba su primer stint con neumáticos duros, si Verstappen frenaba a Norris solo habría convertido a Piastri en un ganador casi seguro, algo que Verstappen no podía permitirse, ya que superar a Piastri era un requisito indispensable para luchar por el título con el australiano a cuatro puntos del neerlandés.
El único momento en que la táctica de compactar habría sido viable eran las últimas 17 vueltas, pero Verstappen habría necesitado renunciar a su ventaja sobre Leclerc, cuarto, que estaba a 35 segundos. Eso habría implicado reducir su ritmo en unos dos segundos por vuelta.
Por lo tanto, era preferible mantener el ritmo y esperar que algo pudiera ocurrir con Norris detrás.
"Tenía muchos escenarios en mi cabeza, pero luego, por supuesto, sabía que, dados los neumáticos que Oscar tenía en el coche, eso sería bastante difícil", admitió Verstappen.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
"Probablemente fuimos un poco demasiado rápidos al frente, los demás no podían seguir muy bien; Charles dio absolutamente todo hoy para intentar subir al podio, así que también fue impresionante verlo, pero claro, ellos fueron a dos paradas. Eso lo hizo aún más complicado, porque si te quedas a una sola parada, compactar todo es difícil.
"De todos modos, este nuevo trazado de aquí hace que sea aún más difícil hacerlo en comparación con 2016 o lo que sea", concluyó, refiriéndose al circuito sin chicanas que se utiliza desde 2021 en Abu Dhabi.
Información adicional por Ronald Vording
