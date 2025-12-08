Ganadores y perdedores del Gran Premio de Abu Dhabi de F1 que decidió el título
Aquí están nuestros ganadores y perdedores del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025, que coronó a un nuevo campeón del mundo por primera vez en cuatro años.
Por primera vez desde 2021, Abu Dhabi recibió un duelo por el título de F1 y, al igual que la última vez, un nuevo nombre se inscribe en los libros de historia. Aquí está quién se une al 35º campeón del mundo de F1 Lando Norris en la categoría de ganadores y quién termina 2025 con una nota amarga.
Ganador: Lando Norris
Al ganador, el botín. Con dos fines de semana anticlimáticos en Las Vegas y Qatar, McLaren puso una enorme cantidad de presión innecesaria en el fin de semana de Abu Dhabi. El evento de Yas Marina fue muy nervioso, pero Norris respondió con una ronda final impecable.
Equipos, medios de comunicación y aficionados barajaron docenas de escenarios diferentes, pero al final Norris necesitaba el tercer puesto y se aseguró de conseguirlo. Tras una salida limpia, Norris no complicó demasiado la vida a su compañero de equipo Oscar Piastri en la curva 9, un escenario que se discutió en McLaren ya que dio al australiano la oportunidad de ir a por el líder Max Verstappen con los neumáticos duros más resistentes al graining.
Norris se vio sometido a cierta presión por Charles Leclerc, de Ferrari, cuando introdujo con cuidado sus neumáticos medios, pero nunca dio realmente la impresión de perder la tercera posición y realizó adelantamientos decisivos tras su parada en boxes, incluido uno espeluznante contra Yuki Tsunoda, que fue penalizado por zigzaguear.
Verstappen puede ser el piloto del año con lo que hizo en el Red Bull, pero eso no hace que el título de Norris sea menos merecido. Para alguien que una vez fue acusado de fallar bajo presión y ser demasiado abierto acerca de sus defectos, Norris ha demostrado que ha recorrido un largo camino. Los chicos buenos pueden acabar primeros.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
Perdedor: Max Verstappen (pero no realmente)
Verstappen fue el perdedor del día porque se quedó a dos puntos de conseguir un asombroso quinto título mundial. Pero lo que ha hecho en 2025 es bastante notable, consiguiendo ocho victorias en el Red Bull RB21 en comparación con siete cada uno para Norris y Piastri, mientras que el piloto neerlandés también lideró en poles.
Buena parte de la recuperación de Verstappen, que estaba 104 puntos por debajo de Piastri, se puede atribuir a que McLaren abrió la puerta como colectivo, pero el tetracampeón del mundo también jugó un papel decisivo a la hora de darle la vuelta a la configuración del coche del equipo y, por tanto, a la temporada. Lo hizo con la misma consistencia metronómica y la misma actitud inflexible a la que nos tiene acostumbrados, y cierra la temporada 2025 con otra asombrosa victoria en Abu Dhabi.
Ganador: McLaren
Como suele ocurrir con los que están en lo más alto, McLaren recibió una gran cantidad de críticas en 2025. Cuanto más grandes son, más dura es su caída. Ciertamente no tomó el camino fácil al mantener tanto a Norris como a Piastri libres de competir y etiquetar a ambos como futuros campeones del mundo en potencia, jurando dar a ambos las mismas oportunidades. Que haya sido capaz de hacerlo hasta el final sin que los dos se pelearan entre sí o con el equipo es bastante notable, si no algo sin precedentes.
El último equipo que lo intentó, Mercedes, vio cómo Nico Rosberg se retiraba en el acto tras una agria batalla interna y necesitó una larga charla entre Toto Wolff y Lewis Hamilton para reparar el daño. ¿Fue perfecto? No, no lo fue. Su intercambio de posiciones en Monza sigue siendo muy torpe a día de hoy, y el campamento de Piastri probablemente todavía se siente de la misma manera. Pero McLaren podrá contar con la que puede ser la pareja de pilotos más fuerte de la parrilla para empezar de cero y hacerlo todo de nuevo.
Foto: Mark Thompson / Getty Images
Perdedor: Alpine
Alpine se despide con un gran suspiro en su último gran premio como equipo de fábrica, ya que Viry cierra su producción interna de unidades de potencia de F1. Pierre Gasly se ha destacado en clasificación este año, con 10 apariciones en la Q3 en 2025, pero el enérgico francés no pudo evitar compartir la última fila de la parrilla con su compañero de equipo Franco Colapinto en Abu Dhabi. Se convirtió en una carrera hacia ninguna parte, a menos que se considere caer una vuelta abajo como un destino válido.
Alpine espera que su decisión de centrarse en 2026 temprano en 2025 dé sus frutos el año que viene, cuando se beneficiará de las unidades de potencia Mercedes, si nos atenemos a los rumores sobre la ventaja de los constructores. ¿Y 2025? Un ejercicio de formación de carácter, por decirlo suavemente, aunque la parrilla de F1 más apretada de la historia haya demostrado que ya no hay equipos realmente malos. Cuando se le preguntó cómo recordará al Alpine A525, Gasly respondió: "Les dije que el año que viene lo mantuvieran fuera de mi vista".
Ganador: Charles Leclerc
Junto a George Russell, Leclerc ha sido uno de los pilotos más destacados de la temporada sin el equipo que lo recompensara. El SF-25 ha sido especialmente difícil de pilotar, lo que ha provocado que Hamilton, en plena espiral descendente, haya sido eliminado en la Q1 en tres ocasiones consecutivas, cuatro incluyendo la clasificación sprint de Qatar.
El sábado, Leclerc también tuvo que utilizar el coche con una puesta a punto experimental, lo que le preocupó de cara a la carrera. Pero se habrá llevado una grata sorpresa al presionar desde el principio al McLaren de Norris, y aunque nunca iba a ser capaz de mantener esa presión, fue un cómodo cuarto clasificado.
Foto de: Clive Mason / Getty Images
Perdedor: Mercedes
Y es que el hombre que se clasificó allí, Russell, sufrió una mala salida y luego nunca encontró ni el aire ni el ritmo para hacer mucho al respecto. Russell terminó en una solitaria quinta posición, 46 segundos por detrás de Verstappen con lo que él llamó un ritmo "espantoso" de su W16, que es el último de un linaje de coches Mercedes de efecto suelo que no merecerán el lugar más prominente en el museo de Mercedes.
Del mismo modo, su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli estuvo en tierra de nadie al terminar en la 15ª posición y no estuvo muy lejos quedar una vuelta abajo. Si Mercedes está entusiasmado con lo que viene, no es sólo por lo avanzada o no que pueda estar su unidad de potencia de 2026, sino también porque las últimas cuatro temporadas no han sido especialmente agradables.
Ganador: Esteban Ocon
Mención de honor para el eterno Fernando Alonso, que volvió a estar inmenso con su sexto puesto en meta. Pero después de un periodo difícil y confuso, en el que todos los aplausos se los llevó su compañero de equipo debutante Oliver Bearman, fue agradable ver a Ocon, de Haas, recuperarse y despedir el año con un buen sabor de boca.
Después de un viernes terrible, con más problemas de manejo desconcertantes, que llevaron a Ocon a declarar: "Parece que no sé conducir en absoluto", el francés se clasificó octavo y terminó séptimo, lo que fue suficiente para que Haas se asegurara la octava plaza entre los constructores. Resulta frustrante que este avance no se produjera antes, ya que el séptimo puesto del Aston Martin estaba al alcance de la mano.
Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images
Perdedor: Yuki Tsunoda
Así termina la etapa de cinco temporadas de Tsunoda en la F1, la mayor parte de ellas con Racing Bulls, seguidas de 22 carreras con Red Bull. Se desconoce si el piloto japonés de 25 años volverá o no (tiene el tiempo y a Honda de su parte), pero por desgracia ha sido la última víctima del síndrome del segundo asiento de Red Bull.
Tsunoda hizo lo que pudo para jugar el juego de equipo en Abu Dhabi, dando un rebufo a Verstappen en su primera salida en la Q3 y tratando de sostener a Norris en la carrera, pero en última instancia no marcó la diferencia con ninguno de los dos. Su maniobra en la recta opuesta contra Norris fue definitivamente un poco demasiado y fue bueno ver a los comisarios realmente detener a alguien por ello por una vez. Al final, Tsunoda terminó en una lejana 14ª posición, mientras que su compañero de equipo ganó la carrera y casi el campeonato. Tsunoda no estuvo tan lejos de Verstappen en todo momento, pero el impulso y la consistencia nunca estuvieron ahí.
