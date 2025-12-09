Pato O'Ward califica de "brillante" su nuevo test con McLaren en F1

La actividad en pista de la Fórmula 1 este año tuvo un último día de acción en el trazado de Yas Marina, donde los equipos realizaron ensayos con coches modificados con vistas a las nuevas reglas de 2026, al tiempo que dieron tiempo en pista a jóvenes pilotos novatos.

En ese apartado fue incluido Pato O'Ward, quien de esta manera volvió a ponerse al volante del MCL39 después de conducir el coche de Oscar Piastri en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto mexicano completó un total de 127 vueltas con in mejor tiempo personal de 1m25s418 conseguido con los neumáticos C5 pasadas las 16:00, hora local, a un par de horas del final de la sesión para terminar el día sexto entre los novatos y séptimo en la tabla general.

"Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1. Después de una sesión exitosa en los FP1 la semana pasada fue bueno poder seguir construyendo sobre eso", dijo.

"Cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y continuando aprendiendo cada vez más. Gracias al equipo por esta oportunidad; ha sido otro día brillante".

Pato O'Ward, McLaren Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Randy Singh, director de competición de McLaren, se refirió al trabajo de O'Ward este martes en Abu Dhabi.

"Cerramos la temporada 2025 con un día de rodaje muy exitoso en el circuito de Yas Marina. Ha sido una temporada larga y emocionante, así que gracias al equipo por su continuo trabajo duro y apoyo".

"Pato participó en nuestra prueba de jóvenes pilotos, cerrando un programa muy ocupado este año entre IndyCar y F1. Como siempre, Pato rindió bien y ofreció comentarios e información útiles. Gracias a él por su apoyo inestimable esta temporada".

Por otro lado, McLaren tuvo a Lando Norris, recién coronado campeón mundial, y a Oscar Piastri para repartirse la conducción del coche modificado con vistas a 2026.

"Fue genial volver a salir con nuestro coche campeón del mundo por última vez este año. Completamos bien el programa de pruebas de Pirelli, dándoles comentarios valiosos para ayudarnos a estar lo mejor preparados posible para 2026. Gracias a todos por su trabajo este año; ahora es momento de descansar antes de volver a empezar", comentó Norris.

Piastri, en tanto, agregó: "Fue agradable subirme nuevamente al MCL39 por una tarde más después de una temporada realmente exitosa. Siempre es bueno apoyar a Pirelli y dar comentarios sobre los neumáticos, además de obtener una buena sensación con ellos. Ha sido un año ocupado, así que gracias al equipo por su trabajo constante. Ahora descansamos, reiniciamos y luego nos enfocamos en lo que será un emocionante 2026".