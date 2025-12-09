Helmut Marko deja oficialmente el equipo Red Bull de F1

Helmut Marko deja Red Bull y se retira del automovilismo al finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1.

El futuro del austríaco de 82 años en Red Bull fue objeto de rumores en el paddock del Gran Premio de Abu Dhabi, a pesar de su contrato vigente para 2026. El lunes se llevaron a cabo conversaciones en el circuito de Yas Marina entre Marko y la alta dirección de Red Bull, incluido el CEO deportivo Oliver Mintzlaff.

"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los más de veinte años pasados en Red Bull han sido un camino extraordinario y extremadamente exitoso", dijo Marko en un comunicado de prensa de Red Bull. "Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo.

"Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso.

"Le deseo a todo el equipo que siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene."

Mintzlaff añadió: "Helmut se me acercó con el deseo de poner fin a su rol como asesor de automovilismo al final del año. Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su partida marca el final de una era extraordinaria."

Dr. Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, y Sebastian Vettel. Photo by: Patrik Lundin / Motorsport Images

El alemán elogió la "pasión", el "coraje para tomar decisiones claras" y la "capacidad para detectar potencial" de Marko, y agregó: "Después de una conversación larga e intensa, supe que debía respetar sus deseos, ya que tuve la impresión de que el momento le resultaba adecuado para dar este paso. Aunque su partida dejará un vacío significativo, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing pesan más."

Ex piloto de F1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans, antes de sufrir una lesión ocular que puso fin a su carrera en el Gran Premio de Francia de 1972, Marko pasó a la gestión cuando fundó el equipo RSM Marko, que compitió en el DTM, la Fórmula 3 Alemana y la F3000.

La estructura fue renombrada Red Bull Junior Team en 1999 antes de convertirse en el verdadero programa de desarrollo de pilotos de la marca, que produjo nada menos que 18 pilotos de F1 bajo la supervisión de Marko, incluidos los cuatro veces campeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen, aunque este último se incorporó tardíamente a la academia antes de su debut en F1.

Desde 2005, Marko también actuó como asesor de las actividades de F1 de la marca, incluido el equipo Red Bull en Milton Keynes y la escudería Racing Bulls con base en Faenza, que inicialmente se llamó Toro Rosso.

Mientras Marko trabajó junto al ex director de equipo Christian Horner, la escuadra principal ganó ocho títulos de pilotos y seis campeonatos de constructores.