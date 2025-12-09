Todo lo que hay que saber sobre los nuevos neumáticos Pirelli para la F1 2026

Durante la prueba de neumáticos en Abu Dhabi este martes, Pirelli reveló oficialmente los neumáticos que se utilizarán a partir de 2026 en la categoría reina.

Esta nueva generación de gomas ha sido desarrollada para los autos de F1 completamente renovados, que por el nuevo reglamento técnico serán más estrechos, más ligeros y aerodinámicamente más simples. Por ello, Pirelli tuvo que rediseñar por completo el concepto del neumático desde cero.

Como los coches de 2026 tendrán un peso diferente, un equilibrio aerodinámico modificado y menos carga aerodinámica, las dimensiones de los neumáticos fueron ajustadas. El tamaño de la llanta seguirá siendo de 18 pulgadas, pero el diámetro total del neumático delantero será 15 milímetros más pequeño y el del trasero 10 milímetros. También disminuye la anchura de la banda de rodadura: 25 milímetros delante y 30 milímetros detrás.

Pirelli destaca que los neumáticos no han sido simplemente "reducidos": se tuvo que desarrollar de nuevo todo el producto, porque la superficie de contacto, la gestión térmica y el grado de deformación cambian en cuanto se modifican las dimensiones. El objetivo fue ofrecer un rendimiento comparable al de 2025, pero con un desgaste más predecible y compuestos con diferencias más claras entre sí.

Las dimensiones de los neumáticos Pirelli para la temporada 2026 de Fórmula 1. Photo by: Pirelli

Habrá cinco compuestos el próximo año, del C1 al C5, con pasos entre los compuestos más grandes y más consistentes. Eso debe dar a los equipos más opciones estratégicas durante las carreras. El perfil de los neumáticos intermedios y de lluvia completa permanece idéntico al de 2025.

Durante la prueba en Abu Dhabi, los diez equipos rodarán con los llamados "mule cars" -coches de este año adaptados para simular las reglas de 2026-, que también se usaron a lo largo del año para el desarrollo de las nuevas gomas, de modo que puedan familiarizarse con la especificación definitiva de neumáticos.

Además, Pirelli introduce un nuevo estilo visual. Las marcas laterales, utilizados desde 2011, dan paso a un diseño que incorpora sutilmente una bandera a cuadros. Esto hace que los neumáticos Pirelli para la Fórmula 1 se distingan visualmente de los que la marca italiana suministra a otras categorías. La codificación por colores no cambia: blanco para duro, amarillo para medio, rojo para blando y verde y azul para los intermedios y los de lluvia, respectivamente.

"Como las dimensiones han cambiado, tuvimos que rediseñar completamente el producto. No puedes simplemente reducir un neumático: tienes que optimizar la superficie de contacto y estudiar el nuevo perfil y su impacto", explica Mario Isola, jefe del departamento de Fórmula 1 de Pirelli, durante la jornada de pruebas en Abu Dhabi, en declaraciones a los medios presentes, entre ellos Motorsport.com.

Según el italiano, la prueba en el circuito de Yas Marina es especialmente importante para los equipos. "Ellos ayudaron en distintos momentos del año en el desarrollo: algunos probaron construcciones, otros compuestos. Mantuvimos a todos informados, pero esta prueba brinda a los equipos la oportunidad de probar la última versión y comprender las características de los nuevos neumáticos, mientras pueden compararlas con pruebas anteriores."

"Es una validación final y no esperamos sorpresas", continúa Isola. "Hemos acordado con la FIA y los equipos métodos de prueba uniformes para que al final del día tengamos coherencia en el feedback. En paralelo al trabajo en pista, también proporcionamos a los equipos modelos virtuales de los neumáticos, para que pudieran trabajar ya en el simulador con las especificaciones de 2026."

Los compuestos para 2026 serán homologados oficialmente el 15 de diciembre.

Todo lo que debes saber sobre los nuevos neumáticos de F1 para 2026. Photo by: Pirelli