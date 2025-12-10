Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur

Los pilotos de Ferrari se han sentido frustrados con la decepcionante temporada 2025 de F1 que tuvo el equipo italiano.

Ed Hardy Stuart Codling
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

El jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, no se inquieta por las críticas públicas que Charles Leclerc y Lewis Hamilton han hecho hacia la escudería, aunque eso haya molestado a John Elkann.

La campaña 2025 de F1 fue muy decepcionante para la Scuderia, ya que no logró ganar ningún Gran Premio y cayó al cuarto puesto en el campeonato tras haber perdido el título 2024 ante McLaren en la última carrera.

Leclerc y Hamilton, que terminaron quinto y sexto en la clasificación de pilotos, han mostrado con frecuencia una fuerte frustración en las entrevistas posteriores a cada sesión; en el Gran Premio de Brasil, por ejemplo, el siete veces campeón del mundo dijo "es una pesadilla" lo que estaba viviendo.

Pero esta negatividad constante recibió críticas del presidente de Ferrari, Elkann, quien afirmó que ambos necesitan "centrarse en conducir y hablar menos", un comentario que generó un amplio debate.

Sin embargo, Vasseur concede poca importancia a lo que los pilotos dicen públicamente, porque para él lo que importa son las interacciones puertas adentro.

"No presto atención a la reacción en el corralito de TV", dijo Vasseur tras el cuarto y octavo puestos de Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Lo más importante para mí es tener a alguien que regrese con nosotros y empuje al equipo para hacer un mejor trabajo y para trabajar todos juntos intentando obtener mejores resultados.

"El hecho de que a veces estén emocionales por la radio depende de los pilotos… todos ustedes conocen a Charles. Él siempre es un poco crítico consigo mismo primero, y con el equipo y con todos, pero siempre con una dinámica positiva.

"Conozco a Charles desde hace 10 años, 16 años, y siempre fue así. Siempre se quejaba de todo. Pero es una dinámica positiva: estamos aquí simplemente para hacer un mejor trabajo.

"No importa si eres P4, P3, P1. El ADN es hacer un mejor trabajo. Acepto esto perfectamente y lo más importante para mí es que mantengan el mismo enfoque en el análisis posterior. Intentar conseguir un mejor auto, un mejor equipo, un todo mejor, y es así como vamos a mejorar."

Vasseur incluso llegó a decir que, de hecho, anima a sus pilotos a ser críticos con el equipo, porque esa es simplemente la manera en que Ferrari volverá a lo más alto cuando entren en vigor las nuevas reglas el próximo año.

"Estaría destruido si tuviera a los pilotos diciéndome que estamos haciendo un buen trabajo", añadió. "El resumen de la temporada para un piloto es encontrar dónde podemos mejorar. Siempre, no estoy aquí para que [los pilotos me digan] 'estamos haciendo un buen trabajo en esto, en esto y en esto'.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Erik Junius

"Pero su ADN y mi ADN es intentar empujar al equipo a hacer un mejor trabajo. Es decir, tienen que venir a nosotros, Charles y Lewis; cuando no es Lewis, es Charles, son ambos. Tienen que venir a nosotros y empujar al equipo al límite. En todas partes, en cada área, y seguro que podemos mejorar y podemos mejorar en todos lados.

"Pero el año pasado estuvimos luchando hasta la última curva y la reacción fue exactamente la misma. Y Charles dijo: 'OK chicos, tenemos que mejorar en cada área. El simulador, la puesta a punto, la aerodinámica'.

"Este es el ADN de su trabajo y el ADN de nuestro deporte. No me sorprende en absoluto cuando vienen a mí y me dicen: Fred, tenemos que mejorar en esto, esto, esto, esto, esto, porque es exactamente lo que les estamos pidiendo que hagan."

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo ¿Qué hay realmente detrás de la salida de Helmut Marko de Red Bull?
Artículo siguiente La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1

Comentarios destacados
Ed Hardy
Más de
Ed Hardy
Piastri: Las reglas papaya han sido "algo bueno" en la batalla por el título de F1 2025

Piastri: Las reglas papaya han sido "algo bueno" en la batalla por el título de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Piastri: Las reglas papaya han sido "algo bueno" en la batalla por el título de F1 2025
Zak Brown está "convencido" de que Piastri será campeón de F1 con McLaren

Zak Brown está "convencido" de que Piastri será campeón de F1 con McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Zak Brown está "convencido" de que Piastri será campeón de F1 con McLaren
Piastri: "Sigue siendo Norris; no es que se haya convertido en Superman"

Piastri: "Sigue siendo Norris; no es que se haya convertido en Superman"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Piastri: "Sigue siendo Norris; no es que se haya convertido en Superman"
Lewis Hamilton
Más de
Lewis Hamilton
Por qué Verstappen no pudo compactar al pelotón para presionar a Norris en Abu Dhabi

Por qué Verstappen no pudo compactar al pelotón para presionar a Norris en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Por qué Verstappen no pudo compactar al pelotón para presionar a Norris en Abu Dhabi
Hamilton responde a críticos y Rosberg: Ni siquiera están a mi nivel

Hamilton responde a críticos y Rosberg: Ni siquiera están a mi nivel

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton responde a críticos y Rosberg: Ni siquiera están a mi nivel
Hamilton no levanta cabeza en Abu Dhabi: choque en la FP3 y eliminado en Q1

Hamilton no levanta cabeza en Abu Dhabi: choque en la FP3 y eliminado en Q1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton no levanta cabeza en Abu Dhabi: choque en la FP3 y eliminado en Q1
Ferrari
Más de
Ferrari
Mercedes sorprende con un alerón delantero que deja ver lo que será la F1 2026

Mercedes sorprende con un alerón delantero que deja ver lo que será la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Mercedes sorprende con un alerón delantero que deja ver lo que será la F1 2026
Qué pilotos estarán en el test de final de temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

Qué pilotos estarán en el test de final de temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Qué pilotos estarán en el test de final de temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi
Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Últimas noticias

Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera

Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera
El estreno de Isack Hadjar como piloto de Red Bull para la F1 2026

El estreno de Isack Hadjar como piloto de Red Bull para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
El estreno de Isack Hadjar como piloto de Red Bull para la F1 2026
La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1

La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1
Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026

Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026

Dakar
DAKR Dakar
Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros