Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur

El jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, no se inquieta por las críticas públicas que Charles Leclerc y Lewis Hamilton han hecho hacia la escudería, aunque eso haya molestado a John Elkann.

La campaña 2025 de F1 fue muy decepcionante para la Scuderia, ya que no logró ganar ningún Gran Premio y cayó al cuarto puesto en el campeonato tras haber perdido el título 2024 ante McLaren en la última carrera.

Leclerc y Hamilton, que terminaron quinto y sexto en la clasificación de pilotos, han mostrado con frecuencia una fuerte frustración en las entrevistas posteriores a cada sesión; en el Gran Premio de Brasil, por ejemplo, el siete veces campeón del mundo dijo "es una pesadilla" lo que estaba viviendo.

Pero esta negatividad constante recibió críticas del presidente de Ferrari, Elkann, quien afirmó que ambos necesitan "centrarse en conducir y hablar menos", un comentario que generó un amplio debate.

Sin embargo, Vasseur concede poca importancia a lo que los pilotos dicen públicamente, porque para él lo que importa son las interacciones puertas adentro.

"No presto atención a la reacción en el corralito de TV", dijo Vasseur tras el cuarto y octavo puestos de Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Lo más importante para mí es tener a alguien que regrese con nosotros y empuje al equipo para hacer un mejor trabajo y para trabajar todos juntos intentando obtener mejores resultados.

"El hecho de que a veces estén emocionales por la radio depende de los pilotos… todos ustedes conocen a Charles. Él siempre es un poco crítico consigo mismo primero, y con el equipo y con todos, pero siempre con una dinámica positiva.

"Conozco a Charles desde hace 10 años, 16 años, y siempre fue así. Siempre se quejaba de todo. Pero es una dinámica positiva: estamos aquí simplemente para hacer un mejor trabajo.

"No importa si eres P4, P3, P1. El ADN es hacer un mejor trabajo. Acepto esto perfectamente y lo más importante para mí es que mantengan el mismo enfoque en el análisis posterior. Intentar conseguir un mejor auto, un mejor equipo, un todo mejor, y es así como vamos a mejorar."

Vasseur incluso llegó a decir que, de hecho, anima a sus pilotos a ser críticos con el equipo, porque esa es simplemente la manera en que Ferrari volverá a lo más alto cuando entren en vigor las nuevas reglas el próximo año.

"Estaría destruido si tuviera a los pilotos diciéndome que estamos haciendo un buen trabajo", añadió. "El resumen de la temporada para un piloto es encontrar dónde podemos mejorar. Siempre, no estoy aquí para que [los pilotos me digan] 'estamos haciendo un buen trabajo en esto, en esto y en esto'.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

"Pero su ADN y mi ADN es intentar empujar al equipo a hacer un mejor trabajo. Es decir, tienen que venir a nosotros, Charles y Lewis; cuando no es Lewis, es Charles, son ambos. Tienen que venir a nosotros y empujar al equipo al límite. En todas partes, en cada área, y seguro que podemos mejorar y podemos mejorar en todos lados.

"Pero el año pasado estuvimos luchando hasta la última curva y la reacción fue exactamente la misma. Y Charles dijo: 'OK chicos, tenemos que mejorar en cada área. El simulador, la puesta a punto, la aerodinámica'.

"Este es el ADN de su trabajo y el ADN de nuestro deporte. No me sorprende en absoluto cuando vienen a mí y me dicen: Fred, tenemos que mejorar en esto, esto, esto, esto, esto, porque es exactamente lo que les estamos pidiendo que hagan."