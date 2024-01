Audi no será un "producto final" en la F1 hasta 2027, dice Key

La organización de Hinwil, que funcionará bajo la denominación de Stake F1 durante dos temporadas antes de la entrada del fabricante alemán, se está reforzando con personal adicional y mejores instalaciones.

Sin embargo, Key, que se incorporó en septiembre, admite que el trabajo no se completará a tiempo para la entrada de Audi en el nuevo reglamento en 2026.

"En cuanto a los próximos pasos, hay un plan muy importante y bien documentado", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre la situación del equipo.

"Ya estamos actuando sobre ello. Y atraer a todos los talentos adecuados al equipo para que se unan a algunos talentos muy buenos que ya están allí es obviamente una prioridad en la que estamos trabajando duro en segundo plano".

"Por supuesto, hay un tiempo de espera para la gente, con los períodos de licencia (antes de ingresar a otro equipo). Somos conscientes de ello. No vamos a esperar a que llegue ese momento, hay muchas cosas que podemos hacer ahora sin necesidad de más gente".

"Pero en última instancia, para alcanzar nuestros objetivos, tenemos que expandirnos en todas las áreas clave, y realmente en todas las áreas. En todas partes tenemos que dar un paso adelante, independientemente de dónde nos encontremos en ese proceso".

"Así que esa es la ambición a corto plazo, exactamente lo que estamos haciendo ahora, trabajando estrechamente con Andreas (Seidl) en ello tanto para 2024, así como para el futuro. Y luego ya veremos cómo nos va".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

"Creo que en última instancia, probablemente no vamos a ser el producto final que estamos apuntando hasta alrededor de 2027 realmente, porque hay mucho que hacer. Pero estaremos en mejor forma a medida que nos acerquemos a 2026. Y eso nos dará la oportunidad de dar el paso adelante que necesitamos".

Key, que disfrutó de una etapa anterior en Sauber entre 2010 y 2012, insiste en que tiene una buena base sobre la que construir.

"El equipo está creciendo, en realidad es un equipo muy joven, a pesar de que me siento muy viejo ahora en Sauber", dijo. "Me sentía muy joven cuando me uní al equipo. Pero sigue creciendo".

"Creo que el período de estabilidad que ha tenido con el actual accionista mayoritario ha sido muy bueno. Y ha podido crecer en esas condiciones. Y ahora tiene, por supuesto, interesantes pasos que dar en un futuro muy próximo".

"Creo que en gran parte se trata de consolidar lo que se tiene. Creo que siendo un miembro relativamente nuevo del equipo, ahora puedes ver dónde hay potencial, puedes reconocer que hay un hueco que podemos llenar fácilmente con el talento que tenemos en el equipo, o con las instalaciones que ya tenemos en el equipo".

