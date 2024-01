McLaren: "El GP de Francia 2022 fue clave para cambiar de rumbo"

McLaren fue una de las sorpresas de 2023, ya que la renovación de su MCL-60 a mitad de temporada ayudó a catapultar a Lando Norris y Oscar Piastri a luchar regularmente por el podio después de un inicio muy complicado.

El salto se produjo tras la renovación de la dirección del equipo el invierno anterior, cuando Andrea Stella asumió el cargo de director del equipo tras la marcha de Andreas Seidl a Sauber.

Pero Brown, que ayudó a supervisar los cambios en la cúpula de McLaren, dice que las raíces del exitoso cambio se remontan a la temporada anterior, y especialmente a las mejoras del coche a mitad de temporada en Paul Ricard, que no dieron resultados.

"Para mí, el gran momento fue el Gran Premio de Francia (en 2022) cuando llegamos tarde con nuestras mejoras y no fueron efectivas", dijo Brown en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"La reacción de los que estaban a cargo no fue la que yo hubiera esperado. Eso fue también en el mismo momento en el que empiezas a desarrollar el coche (de la temporada siguiente)".

"Así que ese fue el gran momento para mí, y obviamente hicimos los cambios a final de año".

"Le pedí a Andrea Stella que echara un vistazo a lo que estaba pasando y él tocó la campana diciendo: 'cambiemos esto, cambiemos a algunas personas, contratemos a algunas personas', y ahí es cuando empezó el desarrollo en última instancia".

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Los cambios de McLaren en el GP de Francia de 2022 incluyeron una forma modificada del sidepod, un diseño revisado del suelo y alteraciones en el endplate del alerón trasero y en los conductos de los frenos.

Y aunque aportaron ganancias, Norris dijo en su momento que las mejoras eran: "No tanto como hubiera soñado. Pero no creo que esperáramos mucho".

Consciente de la necesidad de un cambio más amplio, pero sabiendo el tiempo que se tarda en ver los resultados en la pista, Brown dice que McLaren se había dirigido a 2023 con cierto optimismo, incluso sabiendo que su coche de lanzamiento no era tan bueno como querían.

"Teníamos confianza, pero hasta que no lo pones en el coche y funciona (nunca se sabe)", explicó. "Creo que lo bueno es que sabíamos que no íbamos a ser fuertes de inmediato, así que creo que hubiera sido una situación peor si pensábamos que íbamos a ser fuertes y no lo éramos, y nos hubiéramos estado rascando la cabeza".

"Lo que eso me dijo fue que sabíamos dónde estábamos. Simplemente no estábamos donde queríamos estar, a diferencia de poner cosas en el coche y decir: 'Esto va a ser bueno', y luego no lo es. Así que, al menos, nuestros datos han sido precisos".

