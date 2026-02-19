McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin
Descubra las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los fabricantes de motores de F1 durante la segunda jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de Bahréin.
El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Tras la segunda jornada de la segunda sesión de pruebas de invierno de F1 2026, que se celebra en Bahréin del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras más destacadas del jueves.
Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 2)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|McLaren
|
Norris
Piastri
|158
|855
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|156
|844
|Red Bull
|Verstappen
|139
|752
|Haas
|
Bearman
Ocon
|127
|687
|Alpine
|Colapinto
|120
|649
|Williams
|Albon
|117
|633
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|108
|585
|Racing Bulls
|Lawson
|106
|574
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|102
|552
|Ferrari
|Hamilton
|78
|422
|Aston Martin
|Alonso
|68
|368
Lewis Hamilton y Ferrari tuvieron un día complicado, el «peor» en términos de rodaje desde el inicio de los entrenamientos.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
Pruebas de Bahrein 2: kilometraje por motoristas (día 2)
|Motor
|Equipo(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|551
|2982
|746
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|313
|1694
|565
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|245
|1326
|663
|Audi
|Audi
|102
|552
|552
|Honda
|Aston Martin
|68
|368
|368
Pruebas en Bahréin 2: tiempos del jueves
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Antonelli
|Mercedes
|79
|1'32"803
|2
|Piastri
|McLaren
|86
|1'32"861
|+0"058
|3
|Verstappen
|Red Bull
|139
|1'33"162
|+0"359
|4
|Hamilton
|Ferrari
|78
|1'33"408
|+0"605
|5
|Norris
|McLaren
|72
|1'33"453
|+0"650
|6
|Colapinto
|Alpine
|120
|1'33"818
|+1"015
|7
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1'33"987
|+1"184
|8
|Russell
|Mercedes
|77
|1'34"111
|+1"308
|9
|Ocon
|Haas
|58
|1'34"201
|+1"398
|10
|Lawson
|Racing Bulls
|106
|1'34"532
|+1"729
|11
|Albon
|Williams
|117
|1'34"555
|+1"752
|12
|Bortoleto
|Audi
|29
|1'35"263
|+2"460
|13
|Bearman
|Haas
|69
|1'35"279
|+2"476
|14
|Pérez
|Cadillac
|50
|1'35"369
|+2"566
|15
|Alonso
|Aston Martin
|68
|1'37"472
|+4"669
|16
|Bottas
|Cadillac
|58
|1'40"193
|+7"390
Pruebas de Bahréin 2: banderas rojas del día 2
Por segundo día consecutivo, Aston Martin provocó la única bandera roja real de los entrenamientos.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|-
|-
|11:55
|Prueba de la FIA
|Aston Martin
|Alonso
|13:53
|Problema técnico
|-
|-
|16:55
|Prueba de la FIA
Comentarios destacados