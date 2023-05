Button y Schumacher fueron agredidos por la seguridad del GP de Miami

El tema de la seguridad especial que dispuso el Gran Premio de Miami debido al alto número de celebridades que asistieron a la carrera perece haber pasado los límites a los que personajes de la Fórmula 1 están acostumbrados.

Luego del caso de Jackie Stewart y Roger Federer, ahora ha salido a la luz que Ralf Schumacher y Jenson Button, campeón del mundo de la F1, también tuvieron complicaciones con este personal del evento.

En su columna para Sky Sports Alemania, cadena de la que es comentarista, Ralf Schumacher señaló que fue empujado y presenció como Button pasó por la misma situación en lo que él consideró "un alto nivel de brutalidad" por la gente de seguridad.

"Los acontecimientos después de la carrera fueron desagradables", escribió Schumacher en su columna para el medio alemán.

“Los de seguridad acordonaron una zona con cuerdas hasta que los jefes de equipo de los tres primeros lugares pudieron reunirse. Eso estuvo bien. Pero por ejemplo, Jenson Button quiso pasar por la zona desde el interior, pero la seguridad le retuvo de forma desagradable al punto que alguien de la Fórmula 1 tuvo que disculparse”.

Ralf Schumacher, patea su Toyota TF105 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al hablar de su experiencia personal, el hermano de Michael Schumacher indicó: “Los de seguridad me empujaron de forma brutal, lo que me dolió mucho. Olvidaremos los arañazos, pero esto no funciona así. Espero una disculpa. Pero es mucho más importante que algo así no vuelva a ocurrir”.

"La seguridad maneja de forma desproporcionada en Estados Unidos. No conocen el camino y no saben cómo funciona la interacción en la Fórmula 1".

“Durante la transmisión dije que eran unos idiotas y es algo que mantengo. Tendremos que ponernos en contacto con la Fórmula 1. Esta es la primera vez que ocurre un problema así en los 20 años que llevo de estar cerca de la Fórmula 1”, finalizó el piloto alemán sobre la situación en la carrera en territorio americano.