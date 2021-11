Cambian reglas para los guardaespaldas en la parrilla de la Fórmula 1

Martin Brundle, ex piloto de F1 y actual experto comentarista de Sky Sports, pudo volver a sus famosas caminatas por la parrilla antes de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos tras relajarse las restricciones por COVID-19 de la FIA.

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion asistía a la carrera como invitada de Red Bull Racing, y Brundle se acercó para entrevistarla en la parrilla. Ella inicialmente respondió a sus preguntas y fue educada, antes de que sus guardias de seguridad ahuyentaran a Brundle agresivamente, diciéndole que "no podía hacer eso".

Brundle respondió: "Puedo hacerlo, porque de hecho lo hice", antes de pedir más modales y respeto por parte del séquito que acompañan a los VIP durante los paseos por la parrilla.

Motorsport.com ha podido saber que tras ese incidente la F1 tomará medidas drásticas en el acceso de los guardaespaldas a la parrilla. Los altos cargos de la categoría creen que la parrilla es un lugar lo suficientemente seguro como para que las celebridades no necesiten su propia seguridad privada.

Si bien los famosos no están obligados a dar entrevistas a los medios en la parrilla, se les pedirá que sean corteses si se niegan a hablar.

Meagan Thee Stallion en la parrilla. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brundle habló sobre esas nuevas reglas durante el fin de semana del Gran Premio de México, y bromeó diciendo que "deben ser una 'cláusula Brundle" después de lo que sucedió en Austin, y que fue "por fin" su "acceso a la fama".

"Megan Thee Stallion me ignora, me saca del camino un hombre que parece una montaña y luego me regaña otro parecido a Draco Malfoy que sin duda estaba en su primera vez en una parrilla de F1", dijo Brundle.

"Publiqué un simple tweet al respecto y logré cinco millones de impresiones. No entiendo nada, para ser sincero".

El acceso a la parrilla de la F1 sigue restringido en comparación con 2019 cuando el campeonato se celebró por última vez sin los protocolos COVID-19, pero se ha abierto poco a poco para permitir acceso a más personas.

Este martes por la noche, tras conocer que la F1 tomará medidas, Brundle escribió: "Para evitar dudas, no me importa quién visite la parrilla de la F1. Cuantos más, mejor. Háblame, ignórame, empuja, saluda, abraza, insúltame, haz lo que te haga feliz".

"Todo lo que te pido es que te empapes del ambiente, disfrutes del privilegio. Yo no solicité ningún cambio en el protocolo de la parrilla".

Megan Thee Stallion ha ganado tres premios Grammy y es conocida por canciones como WAP y Savage. Tiene una combinación de 33 millones de seguidores entre Twitter e Instagram, alrededor de 11 millones más que las cuentas oficiales de la F1.