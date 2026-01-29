Checo Pérez y Cadillac: "Estamos explorando direcciones en la puesta a punto"

Sergio Pérez finalizó un segundo día de test en Barcelona durante la jornada del jueves, cerrando lo que fue su pretemporada en el trazado español luego de que el equipo Cadillac planea colocar a Valtteri Bottas el viernes.

Tras una mañana de trabajo intenso en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Sergio "Checo" Pérez compareció ante los medios con una mentalidad optimista, a pesar de que los tiempos todavía sitúan a Cadillac en la parte baja de la tabla, con más de cuatro segundos de diferencia ante lo hecho por el Mercedes de George Russell, el mexicano se mostró optimista de la distancia donde logró más de 60 giros.

Para el piloto tapatío, la evolución respecto a su primer contacto con el coche ha sido notable. "Fue un día mucho mejor. Obviamente tuvimos mucho rodaje, mucha información", afirmó con alivio tras los contratiempos sufridos el lunes donde apenas pudo girar unas ocasiones en la tarde.

El mexicano, quien regresa a la Fórmula 1 luego de un año sabático en Red Bull subrayó que encontrar fallas mecánicas en esta etapa es, irónicamente, la mejor noticia para un equipo debutante. "Seguimos luchando contra algunos problemas por ahí, lo cual es genial, creo que de eso se trataba hoy. Creo que estamos mejorando prácticamente en cada salida", explicó.

Al ser cuestionado sobre si se ha encontrado con alguna sorpresa inesperada en el comportamiento del Cadillac, el mexicano fue tajante: "Más que sorpresas, problemas. Problemas por todos lados con la unidad de potencia, con el coche, con algunos temas de electrónica". Sin embargo, lejos de mostrarse preocupado, reiteró su entusiasmo por el desafío. "Creo que es genial que estas cosas estén pasando aquí y tenemos mucho trabajo por delante, obviamente, siendo un equipo nuevo todavía más. Así que, sí, son tiempos emocionantes".

Adaptación y regreso al paddock

A medida que suma kilómetros, el trabajo ya no solo va dirigido a encontrar las fallas y este jueves tuvo la posibilidad de enfocarse un poco en los reglajes del coche. "Estamos empezando a explorar el coche, la configuración y las direcciones que queremos tomar. Así que creo que está empezando bien", comentó.