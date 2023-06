Checo Pérez: tenemos que mejorar el coche para la calificación

La sesión del viernes no dejó el resultado que Sergio Pérez esperaba en el circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Canadá, finalizando en la octava posición a más de medio segundo de diferencia en su mejor vuelta respecto a lo realizado por el Mercedes de Lewis Hamilton.

Checo Pérez llegó a ser líder de la segunda práctica en los primeros 30 minutos por un breve periodo de tiempo antes de que su compañero en Red Bull, Max Verstappen, lo desplazara.

Conforme otros rivales como los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, así como los Mercedes de Hamilton y George Russell, además del Aston Martin de Fernando Alonso, e incluso el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, salieron a la pista el mexicano descendió hasta el octavo.

A pesar de esto, Checo Pérez espera que el resultado pueda ser diferente el sábado dado que tiene información que analizar para la puesta a punto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“En general bien, ha sido positivo, creo que tenemos mucha información para analizar. Jugamos mucho con el balance mecánico. Al final no me gusto donde habíamos terminado con el coche, pero ya no podíamos cambiar. Creo que tenemos mucho por mejorar en el auto”, expresó Pérez a los micrófonos de FOX Sports desde el circuito canadiense.

El integrante de Red Bull Racing señaló que la falta de una primera práctica y la lluvia que cayó en los minutos finales de la segunda sesión, cuando se alistaba para realizar simulación de carrera, alteraron su plan de trabajo.

“Sí, hubo muchas interrupciones. Es muy difícil entender, especialmente en distancia de carrera porque llegó la lluvia en las últimas vueltas y salimos muy tarde a rodar con tanques llenos”.

