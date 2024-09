Checo Pérez revela que ingenieros de Red Bull le pidieron disculpas

Sergio Pérez había comenzado de gran manera el campeonato, con cuatro podios en los primeros cinco grandes premios, pero luego cayó estrepitosamente en su forma desde el Gran Premio de Emilia Romagna en adelante.

Ahora Max Verstappen, con el otro RB20 de Red Bull, comenzó a tener problemas en las últimas carreras, lo que ya llevado al equipo a reconocer el padecimiento que tuvo Pérez durante gran parte del año.

"Algunos de los ingenieros después de Monza vinieron a mí y se disculparon, porque ahora es mucho más claro de los problemas que yo estaba hablando", contó Pérez el jueves en la previa del Gran Premio de Singapur.

"Pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la genta hablaba, que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas, pero al final, estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Pérez pudo levantar su rendimiento en el último par de carreras, mostrándose más cerca de Verstappen en Monza y luego venciendo al neerlandés tanto en clasificación como en carrera el pasado fin de semana en Bakú.

"Creo que el problema que tuve a principios de año es que tenía un coche que no podía conducir. Me sentía muy incómodo con el coche llegando a las curvas sin saber lo que iba a hacer. Es realmente difícil maximizar tu rendimiento (en esa situación), pero creo que ahora el equipo ha encontrado una dirección para muchos de nuestros problemas, así que ahora al menos sabemos cuáles son los problemas, y podemos conducir alrededor de ellos"¸explicó.

"Antes no lo sabíamos, así que era muy difícil conducir y estoy contento de que parezca que vamos en la dirección correcta. Y creo que si somos capaces de confirmar lo que hemos hecho en Bakú, nuestro sistema puede dar un giro de 180 grados, y aún así terminar con fuerza".

Pérez llega a Singapur luego de un gran choque con Carlos Sainz en el final del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que generó dudas sobre los elementos que tendrá este fin de semana en su coche. Sin embargo, el de Guadalajara dijo que cuenta con los últimos elementos disponibles.

"Los chicos, como de costumbre, han hecho un trabajo tremendo, y estamos en la última especificación. Así que sí, muy sorprendido. El equipo está empujando a tope. Y no esperaba estar en la última especificación, y por lo que parece, lo estoy", finalizó.