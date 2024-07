Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Gran Bretaña de F1

Sergio Pérez debía tomar la 19º posición en la parrilla de salida para la 12º ronda de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el tradicional circuito de Silverstone después de su salida de pista y posterior eliminación en la Q1 el sábado.

Sin embargo, el piloto mexicano arrancará aún más atrás luego de la decisión de Red Bull Ring de aprovechar la situación para cambiar la unidad de potencia en su Red Bull RB20 #11.

El coche de Pérez contará con un nuevo motor de combustión interna, una nueva batería y nuevos controles electrónicos. Con estos cambios, el de Guadalajara ya supera la asignación anual para la temporada, por lo que deberá arrancar desde el pitlane de acuerdo al Artículo 40.9 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

Además, Red Bull decidió reemplazar el sistema de escapes, pero en este aspecto los pilotos pueden hacer hasta ocho cambios, por lo que está lejos de ser un motivo de penalización.

En una jornada que se presenta lluviosa en Silverstone, Pérez tendrá el desafío de remontar posiciones para tratar de llegar a la zona de puntos, algo que estimó difícil el sábado tras la sesión de clasificación.

"Va a ser una dura batalla. Especialmente para avanzar a través con un campo muy compacto como lo es ahora. Sí que ya veremos... Daremos lo mejor de nosotros", señaló.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pérez explicó las razones de su salida de pista en la clasificación, que se dio cuando cambió a los neumáticos lisos tras un arranque con los intermedios.

"Fue muy frustrante. La curva 9 estaba muy complicada, especialmente en la entrada. Así que mientras intentaba calentar los neumáticos al llegar a la curva 9, cuando reduje de marcha básicamente perdí la parte trasera de forma bastante suerte y me salí de la pista y con neumáticos fríos y había agua completamente estancada fuera de la pista, así que acabé yendo a la grava. No pude detener el coche, no pude seguir recto. Sí, un incidente muy desafortunado", dijo Pérez.

El mexicano, pese a todo, se mostró confiado en que podrá dar vuelta su difícil situación actual y volver a rendir como a principios de la temporada.

"Estoy totalmente centrado en mi trabajo, estoy totalmente centrado en sacar el rendimiento de mí mismo, la forma que sé dónde puedo estar. Y ayer tuvimos un día muy positivo, todo apuntaba en la dirección correcta. Así que sí, cabeza abajo y es cuestión de tiempo que demos la vuelta a esta situación"