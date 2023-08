Checo Pérez: "Podría hacerme la víctima, pero no soy así"

Sergio Pérez ocupa desde 2021 un lugar central dentro de la Fórmula 1 al ser piloto de Red Bull Racing, algo que le ha permitido vivir su etapa más exitosa dentro de la máxima categoría, pero al mismo tiempo padecer muchas veces con la atención total de los medios y los aficionados.

El piloto mexicano ha sido blanco de infinidad de comentarios sobre sus actuaciones y especulaciones en torno a su futuro, pese a tener un contrato vigente hasta finales de 2024, siendo colocado siempre en el ojo de la tormenta cuando las cosas no salen a su manera, y todo esto siendo compañero de equipo de uno de los pilotos más dominantes que haya visto el deporte.

"Checo" Pérez fue preguntado este jueves en su encuentro con la prensa en Zandvoort cómo es vivir cuando todos tienen una opinión sobre su trabajo, a lo cual respondió que no pone atención a esos comentarios.

"Obviamente, siempre quieres probarte a ti mismo, ya sabes, es un juego para ti mismo. Para ser sincero, no leo lo que la gente dice o tiene que decir sobre mi o mí carrera o lo que sea, sé de lo que soy capaz. Lo he hecho antes y no hace tanto, fue hace sólo unos meses", dijo.

"Pero la gente cuando no está aquí, es muy fácil que hable. Y es algo muy comprensible. Es como funcionan la mayoría de los deportes. Pero creo que, como atleta, es importante poder desconectar de eso y asegurarte de que haces lo que es mejor para ti".

Cuando se le insistió cómo reacciona al enterarse de artículos como que iba a sufrir una reducción de su salario por su distancia con Verstappen, algo que fue informado desde Países Bajos durante el receso pero que fue desmentido por Helmut Marko, Pérez dijo que no le presta atención.

"Para ser honesto, no sigo mucho las redes sociales, en primer lugar, y en segundo lugar, durante las vacaciones, estuve tan ocupado pasándolo bien que realmente no iba a escuchar todo eso, ya sabes, y me centro en lo que tengo que hacer", explicó.

Pérez llega a Zandvoort con una sequía de ocho carreras sin ganar, un período que fue dominado por Verstappen y que ha dejado al neerlandés a las puertas de igualar el récord de victorias consecutivas conseguido por Sebastian Vettel en 2013, también con Red Bull.

Ante esa situación, Pérez fue preguntado si le preocupaba que el equipo pudiera priorizar a su compañero para que gane este fin de semana y consiga ese récord.

"Hay tantas cosas en las que podría centrarme y ser negativo conmigo mismo y hacerme la víctima muy fácilmente, pero yo no soy así, nunca he sido así", respondió el mexicano.

"Sólo me centro en lo que puedo hacer mejor, me centro en disfrutar del momento. Y ahí es donde pongo toda mi atención y toda mi energía", finalizó.

