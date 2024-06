Checo Pérez quiere retirarse en Red Bull, pero no en dos años

Sergio Pérez fue confirmado esta semana como piloto de Red Bull para las próximas dos temporadas, lo que lo llevará a extender su período en la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2026 tras haberse unido al equipo en 2021.

En caso de cumplir su contrato con Red Bull, Pérez tendrá 36 años al finalizar su nuevo acuerdo, muy próximo a cumplir 37, y habrá estado 16 temporadas consecutivas corriendo al máximo nivel en la F1 tras haber debutado en 2011.

Preguntado por Motorsport.com este jueves en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Canadá si veía su nuevo vínculo como su último contrato en la máxima categoría, "Checo" Pérez inicialmente recordó los casos de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quienes este año firmaron nuevos contratos multianuales y tienen 42 y 39 años, respectivamente.

"Ciertamente, si nos fijamos en Fernando (Alonso) o incluso en Lewis (Hamilton), queda mucho camino por recorrer", dijo el mexicano entre risas.

"Pero creo que no he firmado mi último contrato. No creo haber hecho eso. No creo que sea algo que sientas, ya sabes, porque cuando te comprometes a dos años en la Fórmula 1, es mucho tiempo, mucha energía, y es un largo camino por recorrer. Así que sí, para ser honesto, realmente no pienso en eso. Pero de lo que estoy bastante seguro es de que quiero terminar mi carrera en Red Bull", aseguró.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, saluda a Lando Norris, McLaren F1 Team, en el paddock de Montreal. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pese a su claro deseo de permanecer en Red Bull, Pérez indicó que tuvo charlas con otros equipos, pero dejó en claro que su única idea era continuar bajo el techo de su actual escudería.

"Siempre estás hablando con diferentes equipos. Había otras opciones, pero para mí, mi plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull. Quiero terminar mi carrera aquí. Es un equipo que me ha dado tanto en mi carrera que estoy muy feliz. Y sí, quiero dar lo mejor de mí a este equipo hasta mi última vuelta", comentó.

Respecto al proceso de negociaciones, Pérez señaló la dificultad de tener que conversar en medio de la temporada con una carrera detrás de la otra, por lo que se mostró aliviado de no tener más ese tema en la cabeza y poder enfocarse 100% en lo que sucede en la pista.

"Creo que, como en cualquier negociación, siempre hay que pasar por un proceso, y no siempre es agradable hacerlo entre una carrera y otra, cuando todo va a fondo. Así que es muy bueno, ya sabes, sacar esta distracción para el equipo y para mí fuera del camino, para que podamos centrarnos en el rendimiento puro. Y creo que eso es lo mejor para nuestro equipo", dijo.

"Fue una negociación muy sencilla. Obviamente, ya llevo unos cuantos años en el equipo. Cuando ya estás allí, es mucho más fácil llegar a un acuerdo", finalizó.