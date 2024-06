Ocon niega que Alpine lo haya castigado al sacarlo de la FP1 en Canadá

El francés dejará Alpine a finales de este año después de que él y el equipo anunciaran esta semana que sus futuros estaban mejor separados.

La decisión llegó poco después de una polémica colisión con Gasly en la primera vuelta de la carrera de Montecarlo, que dejó a su jefe de equipo, Bruno Famin, advirtiendo que habría consecuencias.

La intriga sobre qué medidas ha tomado el equipo, ya que la de la separación para 2025 era probable antes del accidente de Mónaco, se avivó aún más cuando Alpine anunció que el piloto reserva Doohan ocuparía el coche de Ocon en los primeros entrenamientos de Montreal.

El momento de la decisión es un cambio respecto al pasado, ya que Alpine había esperado hasta las últimas carreras de la campaña para utilizar sus entrenamientos de novatos.

Pero Ocon se ha reído de las informaciones que afirmaban que el hecho de que Alpine colocara a Doohan en Montreal era un castigo por lo sucedido, ya que dijo que había claras razones competitivas para hacerlo aquí.

"He visto mucho en los medios de comunicación esa sugerencia de castigo, y no es el caso en absoluto", dijo. "Como equipo tenemos que dar dos FP1 a los debutantes. Y yo le voy a dar el mío a Jack aquí".

"Es una pista que va a estar verde para empezar, con el nuevo asfalto, y está bastante sucia en este momento. Así que hay que limpiarlo un poco".

"También tengo una penalización de cinco puestos en la parrilla, por desgracia para la carrera. Así que mi clasificación es mucho menos importante de lo habitual. Es más el ajuste de la carrera".

"Y, desde el punto de vista del equipo, creemos que vamos a tener probablemente un coche más competitivo más adelante en el año. Así que, para nosotros, ya sabes, hacer eso (poner a Doohan en el coche) pronto es algo bueno, en lugar de hacerlo en México, Abu Dhabi, como solemos hacer."

Jack Doohan, piloto reserva del equipo Alpine F1, hace un ajuste de asiento Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Las consecuencias de Mónaco

Mientras que el accidente de Mónaco fue un factor en el momento en que Ocon anunció que dejaba el equipo, se entiende que no fue la única razón por la que terminarán su relación.

Según explicó Ocon, las conversaciones entre él y Alpine sobre su futuro juntos venían de lejos.

"Hemos estado hablando con el equipo durante varios meses", dijo, "Alpine es un gran grupo, Renault es un gran grupo, y es el tipo de equipo que no toma decisiones en una sola carrera".

"Hemos estado hablando. Hemos acordado mutuamente llegar a un final, básicamente, al final del contrato".

"He pasado cinco años dentro de este equipo. Hemos tenido momentos increíbles y otros (más duros), pero cinco años en términos del mundo de la Fórmula 1 es mucho tiempo. Sin duda. Y, sí, estoy emocionado por el reto que tenemos por delante y emocionado por terminar la colaboración en lo más alto".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ocon dijo que él y Famin habían hablado largo y tendido desde lo sucedido en Mónaco y tenía claro que no había tensiones persistentes entre bastidores.

"Estuve en la fábrica para la preparación normal antes del fin de semana, y tuve una charla con Bruno", dijo. "Estuvimos hablando de muchas cosas y no hay ningún momento incómodo, y no hay ningún daño entre nuestras relaciones en general".

"Todo se ha hablado. Seguimos adelante y seguimos compitiendo para intentar hacerlo lo mejor posible".

Cuando se le preguntó si habría un cambio de enfoque en la forma en que él y Gasly compiten entre sí, Ocon dijo: "Como piloto y con el equipo siempre he seguido las instrucciones que me han dado para correr. Así que no ha habido cambios".