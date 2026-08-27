Franco Colapinto fue confirmado para continuar como piloto de Alpine el año próximo en la Fórmula 1. La escudería de Enstone realizó el anuncio oficial este miércoles.

El piloto de 23 años se ganó su renovación para 2027 en base a los resultados obtenidos en la presente campaña, en la que se estableció como un aspirante regular a la zona de puntos al volante del A526 de Alpine.

Colapinto sumó su primer punto de la temporada en la segunda fecha del año, el Gran Premio de China, pero su verdadero salto de rendimiento llegó a partir de la cuarta cita, en Miami, cuando recibió un nuevo chasis de parte de Alpine.

Desde entonces, finalizó séptimo en la competencia de Florida, su mejor resultado hasta ese momento en la Fórmula 1, el cual mejoró en la siguiente cita, en Canadá, cuando terminó sexto. En ambas ocasiones fue el mejor del resto, por detrás de los equipos top de la parrilla.

Luego fue décimo en el Gran Premio de Barcelona, noveno en Gran Bretaña y décimo en Bélgica, antes de comenzar a tener mayores dificultades para puntuar cuando Alpine perdió rendimiento frente a sus rivales directos de la zona media.

Alpine realizó una actualización integral de su monoplaza en la última carrera, en Zandvoort, pero de momento solo la incorporó al coche de Pierre Gasly, mientras que Colapinto contará con las mejoras a partir de la próxima ronda, el Gran Premio de Italia.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1 Photo by: Alpine

La confirmación de la continuidad de Colapinto en Alpine para 2027, donde seguirá siendo compañero de Gasly, llega mucho más temprano en el año que el anuncio de su continuidad para 2026, que se produjo en noviembre pasado durante el Gran Premio de Brasil.

Colapinto ocupa actualmente la 12ª posición en el campeonato de pilotos de 2026, con un total de 19 puntos, a cuatro de Arvid Lindblad, quien lo precede en la clasificación. Alpine, en tanto, mantiene una cerrada batalla con Racing Bulls por el quinto lugar del campeonato de constructores, donde el equipo de Faenza se encuentra actualmente por delante por tres unidades, 66 a 63.

Colapinto debutó en la Fórmula 1 hace dos años, cuando Williams lo ascendió a piloto titular en el Gran Premio de Italia, y sumó puntos en su segunda participación al terminar octavo en Azerbaiyán y más tarde otra vez en Estados Unidos.

Sin lugar en la escudería de Grove, que para entonces ya había definido su alineación titular, el argentino pasó a Alpine como piloto de reserva antes de volver a competir a partir de la séptima cita de la pasada temporada, en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

La temporada 2025 fue difícil para Colapinto debido a la decisión de Alpine de centrar muy temprano en el año todos sus esfuerzos en desarrollar el coche de 2026, una apuesta que finalmente comenzó a dar sus frutos esta temporada.