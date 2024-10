"Colapinto tiene mucho talento en bruto", dice su ex compañero De Vries

Franco Colapinto y Nyck de Vries comparten la particularidad de haber debutado ambos en la Fórmula 1 con el equipo Williams en el Gran Premio de Italia.

El argentino lo hizo recientemente en agosto cuando tomó el lugar de Logan Sargeant por el resto de la temporada, mientras que el neerlandés fue llamado de urgencia para la carrera de 2022 en Monza por una apendicitis de Alexander Albon y se lució al terminar en los puntos.

Sin embargo, antes de todo eso, ambos fueron compañeros en el equipo G-Drive Racing en la temporada 2021 de la European Le Mans Series, cuando Colapinto aún no había cumplido los 18 años de edad.

"Creo que Franco ha hecho un trabajo increíble en las carreras que ha disputado hasta ahora. Ha demostrado que es muy rápido y por eso lo conozco", dijo De Vries a en una entrevista con Motorsport.com en Fuji Speedway, donde este fin de semana compite en la Súper Fórmula de Japón.

"Fuimos compañeros de equipo y creo que tiene mucho talento en bruto y una gran capacidad para conducir un coche al límite. Estoy muy contento por él. No ha tenido un camino fácil hacia la Fórmula 1, pero estoy muy contento de que haya tenido su oportunidad, la haya tomado con las dos manos y lo haya hecho muy bien hasta ahora", agregó.

Franco Colapinto, Nyck De Vries y Roman Rusinov ganaron la prueba de la ELMS 2021 en Paul Ricard. Photo by: ELMS

De Vries, quien después de realizar un muy buen debut en Williams fue piloto de AlphaTauri (actual RB) el año pasado antes de ser reemplazado por Daniel Ricciardo después de solo diez grandes premios, dejó en claro que Colapinto merece seguir en la parrilla de la Fórmula 1 más allá de la actual temporada.

"Por supuesto, no tiene asiento el año que viene. Bueno, en realidad, no lo sabemos. Todavía hay una pequeña posibilidad. Pero al menos no con Williams. Supongo que Audi (por Sauber) es la única oportunidad que le queda, si no me equivoco. Pero espero que tenga la oportunidad de volver. Espero que alguien reconozca su rendimiento hasta ahora y le dé una oportunidad", comentó.

De Vries, campeón de la Fórmula 2 y la Fórmula E, insistió en el buen trabajo de Colapinto en la F1 y destacó algunas cualidades que conoció cuando le tocó compartir equipo con el argentino.

"Lo ha hecho muy bien y estoy muy contento por él y por su equipo de trabajo (Bullet Sports Management), porque como he dicho, ha tenido un camino difícil y como compañero de equipo era un gran chico, tenía muchas ganas de aprender y siempre era rápido", finalizó.