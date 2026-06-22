Cómo Mónaco y Barcelona expusieron la dura realidad de Aston Martin

El director de pista de Aston Martin, Mike Krack, admitió que los fines de semana en Mónaco y Barcelona - en dos circuitos completamente diferentes - no dejaron al equipo ninguna ilusión sobre el AMR26.

Aunque la principal razón del débil rendimiento del equipo sigue estando claramente vinculada al déficit de la unidad de potencia de Honda, las dos últimas rondas también mostraron que hay pocas razones para creer que las cosas estén significativamente mejor en el lado del chasis.

"El carácter del circuito no podría ser más diferente aquí respecto a Mónaco”, admitió Krack después de la carrera de Barcelona. “Tienes muchas curvas de alta velocidad y muchas curvas de media velocidad. Muy pocas curvas de baja velocidad. En Mónaco, es lo contrario. En Mónaco, tienes dificultades para hacer funcionar los neumáticos. Aquí, intentas enfriar los neumáticos. Realmente es muy diferente. Pero el hecho de que estemos atrás en ambos circuitos demuestra que son todas las áreas en las que tenemos que trabajar."

Si había algún motivo para un optimismo cauteloso en el campamento de Aston Martin antes de Mónaco, dado que las características del circuito ponen menos énfasis en la potencia, la realidad resultó aleccionadora. Ambos pilotos se clasificaron al fondo de la parrilla, por detrás incluso de Cadillac. Y aunque Fernando Alonso logró sumar un punto, fue en gran medida resultado de múltiples abandonos y varios problemas para los rivales, incluida la penalización posterior a la carrera de Sergio Pérez. El mexicano cruzó la meta 10º para Cadillac, pero más tarde fue relegado al 15º puesto.

Mike Krack, Jefe de Operaciones en Pista del Equipo Aston Martin de F1. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Barcelona trajo un resultado aún más demoledor. Lance Stroll y Alonso volvieron a ocupar la última fila en la clasificación, con la diferencia respecto a los Cadillac con motor Ferrari ampliándose hasta un segundo completo.

Fue después de esa sesión cuando Alonso describió a Aston Martin como poseedor de "el peor coche" y "el peor motor" de la parrilla.

Ambos coches abandonaron después la carrera del domingo por problemas de fiabilidad.

Krack estuvo de acuerdo en que no hay una única solución para los problemas del equipo.

“Creo que es todo”, dijo cuando le preguntaron qué había causado una falta de ritmo tan brutal en Barcelona en comparación con la competencia. “Creo que necesitamos mejorar. Si fuera solo una cosa, sería bastante fácil.”

“Está afectando a todos”

Aun así, a diferencia de la mayoría de sus rivales, Aston Martin no está introduciendo mejoras de forma agresiva en el coche, sino que se está centrando en un gran paquete que se espera que llegue en Spa a mediados de julio. Hasta entonces, es poco probable que cambie mucho.

“Está afectando a todos”, admitió Krack. “Se puede sentir. Se puede sentir en el garaje. Se puede sentir especialmente con los pilotos. Ya lo discutimos antes. Es una situación muy difícil.

"Por otro lado, tenemos un líder fuerte [en Adrian Newey]. Se tomó la decisión de mejorar [el coche] entonces. Nos corresponde a todos comprometernos con esa decisión. Aunque sea difícil.

“Es nuestro trabajo mantener alta la motivación. Aprender todo lo que se pueda. Ya lo dije antes, todavía hay muchas cosas que podemos mejorar con este coche. Sería fácil decir que simplemente damos vueltas en círculos y esperamos las mejoras. Algunos de los problemas que tenemos seguirán ahí. Necesitamos aprovechar las oportunidades ahora para resolverlos. O al menos mejorar.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Siempre aprendes cosas nuevas, por loco que pueda sonar. Cuando estás entre tres y cuatro segundos por detrás, piensas que estás compitiendo en una categoría diferente. Pero aun así aprendes mucho. Barcelona es muy difícil para la energía. Han visto que la FIA estuvo ajustando la energía un par de veces antes del evento. Es un circuito difícil para la energía - [y] creo que aprendimos muchísimo. Cómo tenemos que ajustar nuestros procesos para sacar el máximo de ello.”

Hablando de aspectos positivos, Krack solo pudo señalar uno.

“Es difícil verlos”, dijo. “La única parada en boxes que hicimos fue muy buena, en mi opinión. Tenemos que trabajar e intentar mejorar en todas las demás áreas.”

El difícil inicio de Aston Martin en 2026 marca su peor arranque de una temporada desde que el equipo regresó a la Formula 1 bajo la propiedad de Lawrence Stroll en 2021. Tras años de fuerte inversión, fichajes de alto perfil y grandes mejoras de infraestructura, se esperaba que el equipo diera un paso adelante significativo este año, especialmente con el AMR26 siendo el primer coche desarrollado bajo el liderazgo de Adrian Newey.