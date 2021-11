Cómo el COVID-19 podría afectar la definición de la F1

La aparición de una nueva cepa en Sudáfrica ha encendido las alarmas por el coronavirus en un momento en que varios países de Europa ya estaban experimentando un aumento de casos. Austria acaba de entrar en una cuarentena nacional, en Alemania se está debatiendo arduamente un endurecimiento de las medidas e incluso la vacunación obligatoria. Sin embargo, la Fórmula 1 continúa adelante con sus dos últimas carreras de la temporada 2021 previstas para el 5 de diciembre en Arabia Saudita y el 12 de diciembre en Abu Dhabi.

Para los dos aspirantes al título, Max Verstappen y Lewis Hamilton, el reto no es sólo de carácter deportivo. En varias rondas de prensa y entrevistas, siempre se habla de cómo un problema técnico podría decidir el campeonato del mundo. Pero lo mismo podría suceder ante una infección de coronavirus.

"Todos los que veo a mi alrededor, todos mis amigos, la mayoría de la gente, quizás no la gente de mi deporte, pero todos los que están fuera en sus asuntos, si pierden un día de trabajo, o una semana de trabajo, no se acaba el año. Mientras que para nosotros, los pilotos, es crítico. El año puede acabarse si te pierdes una o dos carreras", comentó Hamilton en un encuentro con un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

Hamilton sabe lo que es tener que quedarse en casa (o más bien en una habitación de hotel) con COVID-19 cuando todos los demás están corriendo en la Fórmula 1. Lo experimentó en el Gran Premio de Sakhir en 2020. La gran diferencia es que en ese momento ya había ganado el campeonato del mundo mientras que contraer coronavirus ahora sería un desastre deportivo.

¿Qué dice el Código Deportivo de la FIA sobre el COVID-19?

El hecho de que un piloto pueda participar en una carrera en tiempos de pandemia se rige por el Apéndice S del Código Deportivo Internacional de la FIA. Según el artículo 5.5, hay tres motivos de exclusión. En primer lugar una prueba positiva de coronavirus. En segundo lugar la aparición de síntomas típicos de COVID-19. En tercer lugar el contacto con alguien que tenga síntomas típicos de COVID-19.

Si un piloto cumple una de las tres condiciones mencionadas, no podrá declararse "apto para competir" según el código deportivo y, por tanto, deberá quedarse fuera. Si se produjera un caso límite, el delegado de COVID-19 de la FIA tendría que decidir en última instancia si un piloto puede tomar la salida o no.

Algo interesante para tener en cuenta es que el anexo COVID-19 del código deportivo fue modificado por la FIA en julio. El artículo 2.1.1 establece ahora que, para participar en un evento, se debe presentar una prueba de PCR o (y el "o" es nuevo) una prueba de inmunidad completa (válida durante un año) para ser considerado "apto para competir".

Hamilton se toma el tema muy en serio: "He visto a otros deportistas que están súper relajados y no les importa. Si se contagian, se contagian, y ha sido muy extraño ver eso. Pero eso lo ha hecho difícil, creo. No sé cómo ha sido para los otros pilotos, pero estoy seguro de que ha sido igual".

El siete veces campeón del mundo aún permanece mucho tiempo aislado y se mantiene en contacto con el mundo exterior principalmente a través de reuniones de por Zoom. Sin embargo, lleva mejor la soledad que el primer año de la pandemia.

"Diría que al haber tenido la experiencia el año pasado, tal vez lo haya manejado un poco mejor este año, pero todavía vives con miedo, ¿sabes?"

Mercedes no ha tomado precauciones adicionales en torno a su superestrella pero no se han determinado restricciones adicionales para la fase final del campeonato: "Seguimos teniendo nuestros estrictos protocolos, por supuesto", explica el jefe del equipo, Toto Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, con precaución en la Met Gala

Una consecuencia inmediata por la pandemia para Hamilton fue tener que alejarse de los grandes eventos sociales. Sin embargo, este año asistió a la Met Gala de Nueva York. "Sólo fui a dos eventos. Pero todos estaban vacunados y fueron sometidos a pruebas de PCR allí. Y si estaba en algún sitio, seguía manteniendo las distancias con los demás", dice.

Además, Hamilton mantiene "el grupo que me rodea lo más reducido posible. La mayoría de las veces sólo me acompañan Angela (fisioterapeuta) y Timmy (fotógrafo). Y trato de hacerles entender que el riesgo sigue siendo alto. La mayoría de la gente fuera de la Fórmula 1 que conozco no se toma el asunto tan en serio. Hace poco conocí a un par de futbolistas y no les importaba nada de esto".

"Si se pierden un partido un día, no hay mucha diferencia. Es un poco diferente para mí", suspira Hamilton, y añade: "Ahora volvemos a tener aficionados que pueden venir a la pista sin hacer pruebas. Cada vez está más abierto. Pero mi opinión es que algo tendrá que cambiar pronto porque, de lo contrario, es imposible permanecer en las burbujas".

Por el lado de Verstappen, el neerlandés parece tomarlo con más calma y no piensa demasiado en la posibilidad de contagiarse.

"Si me resbalo en la ducha y me rompo el cuello, es lo mismo, ¿no? Y si voy a dar un paseo por Mónaco, me resbalo y me rompo una pierna, tampoco es tan bueno", dice el piloto de Red Bull Racing. "No pienso demasiado en ese tipo de cosas. Vivo mi vida como la he vivido en los últimos dos años desde que tenemos COVID".

Wolff, por su parte, explica: "Que yo sepa, todos los que están en este paddock han sido vacunados dos veces. Pero como allí también hay avances en la vacunación, hay que seguir teniendo cuidado. Y eso es lo que somos. Sobre todo los pilotos llevan los tapabocas todo el tiempo".

"Espero que podamos seguir compitiendo porque, por supuesto, estamos en una posición diferente, incluso con el aumento de casos, a la que teníamos en los meses anteriores. Porque lo que vemos aquí son progresiones más suaves. Sigo siendo optimista y creo que podemos terminar la temporada".

"Pero como deporte podemos estar orgullosos, y por supuesto este es un debate muy acalorado en estos momentos, de que tengamos estas estrictas medidas aquí. De lo contrario, no podríamos ir por el mundo y proteger no sólo a nosotros mismos, sino a los demás. Para mí, la forma en que se maneja esto aquí, también por la FIA y la FOM, es ejemplar", dice el jefe del equipo Mercedes.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, con Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner: Los equipos deben cumplir estrictamente los protocolos

"En Europa, los números están aumentando", dice su homólogo de Red Bull, Christian Horner. "No podemos ser permisivos con ninguno de los protocolos establecidos. Es estupendo volver a tener aficionados en el lugar. Austin fue la primera carrera que me pareció normal. Pero tenemos que seguir estrictamente nuestros protocolos como equipo, y lo hacemos".

Al fin y al cabo, evitar la infección no es sólo poder participar en las dos últimas carreras. Hamilton sufrió mucho físicamente cuando contrajo COVID-19 en diciembre de 2020 y arrastró los efectos durante meses.

"La primera mitad de la temporada fue una de las más difíciles que he vivido", dice Hamilton. "Estaré encantado de explicarlo todo con más detalle en el futuro, pero ahora mismo me siento mejor que en mucho tiempo. De alguna manera me las arreglé para luchar contra ello".

"Me he centrado en la recuperación y el entrenamiento, en las técnicas de respiración. Hace poco salí a correr y me sentí mejor que nunca. En las últimas carreras, a pesar de hacer tanto calor, no he tenido ningún problema porque he podido volver a someter a mi cuerpo a un mayor esfuerzo en los entrenamientos. Desde las vacaciones de verano no he tenido ningún problema. Estoy muy agradecido por ello", dice.

Hasta ahora además de Hamilton, el año pasado también Sergio Pérez y Lance Stroll contrajeron coronavirus y debieron perderse carreras, mientras que en 2021 Kimi Raikkonen no pudo competir por este mismo motivo en Zandvoort y Monza. Claro que para Verstappen y Hamilton lo que hay en juego es mucho y cualquier problema con el coronavirus sería dar por terminada la temporada.