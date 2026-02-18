Alpine, entre los más productivos; Cadillac, en problemas: las estadísticas del día en Bahréin
Descubre las estadísticas del rodaje de los pilotos, equipos y de los motoristas de F1 durante la primera jornada de la segunda sesión de ensayos de pretemporada 2026 de Bahréin.
Tras la primera jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de F1 que se celebra en Bahréin del 18 al 20 de febrero, aquí están los datos en bruto a retener de este miércoles.
Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 1)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|145
|785
|Racing Bulls
|
Lindblad
Lawson
|136
|736
|McLaren
|
Norris
Piastri
|124
|671
|Alpine
|
Gasly
Colapinto
|121
|655
|Audi
|
Hülkenberg
Bortoleto
|120
|649
|Ferrari
|
Leclerc
Hamilton
|114
|617
|Williams
|
Albon
Sainz
|110
|595
|Haas
|
Ocon
Bearman
|107
|579
|Red Bull
|Hadjar
|66
|357
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|59
|319
|Aston Martin
|
Alonso
Stroll
|54
|292
Pruebas en Bahréin 2: kilometraje por motoristas (día 1)
Mercedes ha sido la escudería más activa en la pista este miércoles en Baréin.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
|Motor
|Escudería(s)
|Total de vueltas recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|500
|2706
|677
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|280
|1515
|505
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|202
|1093
|547
|Audi
|Audi
|120
|649
|649
|Honda
|Aston Martin
|54
|292
|292
Pruebas de Bahréin 2: tiempos y vueltas por pilotos del día 1
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Russell
|Mercedes
|76
|1'33"459
|2
|Piastri
|McLaren
|70
|1'33"469
|+0"010
|3
|Leclerc
|Ferrari
|70
|1'33"739
|+0"280
|4
|Norris
|McLaren
|54
|1'34"052
|+0"593
|5
|Antonelli
|Mercedes
|69
|1'34"158
|+0"699
|6
|Hadjar
|Red Bull
|66
|1'34"260
|+0"801
|7
|Hamilton
|Ferrari
|44
|1'34"299
|+0"840
|8
|Sainz
|Williams
|55
|1'35"113
|+1"654
|9
|Colapinto
|Alpine
|60
|1'35"254
|+1"795
|10
|Bortoleto
|Audi
|71
|
1'35"263
|+1"804
|11
|Albon
|Williams
|55
|1'35"690
|+2"231
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|61
|1'35"753
|+2"294
|13
|Bearman
|Haas
|42
|1'35"778
|+2"319
|14
|Gasly
|Alpine
|61
|1'35"898
|+2"439
|15
|Stroll
|Aston Martin
|26
|1'35"974
|+2"515
|16
|Ocon
|Haas
|65
|1'36"418
|+2"959
|17
|Alonso
|Aston Martin
|28
|1'36"536
|+3"077
|18
|Hülkenberg
|Audi
|49
|1'36"741
|+3"282
|19
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1'36"769
|+3"310
|20
|Bottas
|Cadillac
|35
|1'36"798
|+3"339
|21
|Pérez
|Cadillac
|24
|1'38"191
|+4"732
Pruebas de Bahréin 2: banderas rojas del día 1
Lance Stroll provocó la única bandera roja del día al salirse de la pista en Sakhir.
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora Local
|Motivo
|-
|-
|11:55
|Prueba de la FIA
|Aston Martin
|Stroll
|13:59
|Salida de pista
|-
|-
|16:55
|Prueba de la FIA
Comentarios destacados