Ex junior de Red Bull revela: Helmut Marko era muy duro

El ex piloto de Fórmula 1 Karun Chandhok recuerda su época en el programa de desarrollo de Red Bull y revela la dureza con la que Helmut Marko trataba a los talentos.
En más de 20 años, Helmut Marko ha incluido a numerosos talentos en el programa de desarrollo de Red Bull. Uno de ellos es Karun Chandhok. El indio de 41 años participó en un total de once carreras de Fórmula 1 para HRT y Lotus, y ahora trabaja como comentarista de televisión para Sky Sports F1 en Inglaterra.
Tras la sorprendente salida del austriaco de Red Bull, Chandhok echa la vista atrás y recuerda su paso por el programa junior. "Yo era un junior de Red Bull, pero decidí marcharme", recuerda durante el programa de Fórmula 1 en Sky Sports F1. "En aquel momento, no veía el camino hacia Toro Rosso".
"Así que busqué en otra parte, y fui uno de los pocos, creo, que se fue en buenos términos con Helmut y Christian [Horner]", añade Chandhok, que aún recuerda a su patrón con gratitud. "Helmut me hizo mi primer test de Fórmula 1 y estuve en el equipo junior durante un tiempo: fue duro".
"Recuerdo estar sentado en el avión, entonces todavía en GP2, ahora Fórmula 2, e intentar explicarle cómo me había ido el fin de semana", sonríe el piloto de 41 años. "Entonces simplemente dijo: 'Bueno, no ha estado muy bien' y colgó a mitad de frase".
Helmut Marko se fue, pero "entregó resultados"
Y ésa no fue ni mucho menos la única situación que Chandhok recuerda en particular. "Me acuerdo de Valencia: entró en el paddock, se acercó a mí y me dijo: '24 años, ya eres un viejo. Ponte a trabajar'. Y se marchó", relata el ex piloto de Fórmula 1.
"Sí, era duro, pero ¿sabes qué? Entregaba resultados", recuerda el indio sobre los numerosos éxitos del austriaco: Marko lideró la fábrica de talentos de Red Bull desde sus inicios y fue clave para llevar a un total de 16 pilotos a la Fórmula 1, entre ellos Sebastian Vettel y Max Verstappen.
"Fue valiente, mientras que muchos en el paddock eran más bien cautelosos cuando trajo a Max Verstappen de la Fórmula 3. Después de sólo una temporada en la Fórmula 3, sin ninguna otra experiencia en un coche de carreras, Max dio el salto de los karts a la Fórmula 3 a la Fórmula 1", echa la vista atrás Chandhok.
"Fue un gran paso que Helmut apoyó y a favor del cual se decidió, y tomó esa decisión solo", dice el actual comentarista de Sky sobre lo que probablemente fue una de las decisiones más importantes de Helmut Marko. "Hay que reconocerle el mérito de esas decisiones. Hay que reconocérselo".
