Advierten que "será una victoria" para Cadillac F1 estar en la parrilla de Australia

Cadillac será el nuevo vecino del paddock cuando la Fórmula 1 se ponga en marcha para la temporada 2026, lo que marcará el primer equipo 100% nuevo desde el debut de Haas diez años antes, en el campeonato de 2016.

La escudería estadounidense está prevista para unirse a la parrilla en 2026 como el undécimo equipo, con los experimentados pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Y aunque los cambios reglamentarios del próximo año en los chasis y los motores reordenarán la parrilla, se entiende que el equipo respaldado por General Motors probablemente tendrá dificultades para ponerse en marcha al iniciar desde cero su recorrido en la máxima categoría.

"Creo que Cadillac va a tenerlo muy difícil para armar un equipo nuevo, reunir a toda la gente y poner el coche en la parrilla", dijo Bernie Collins, ex ingeniera de equipos como Force India, Aston Martin y McLaren, y actual analista de Sky Sports F1.

"Como ya lo vimos antes en 2016. Haas se unió a la parrilla, y recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba en McLaren, entraba al circuito el viernes por la mañana mientras los chicos de Haas salían del circuito para ir a ducharse y volver al circuito", agregó durante el programa Sky Sports F1 Show.

"Ese era el nivel de sufrimiento que tenían para lograr poner un coche nuevo en la parrilla en Australia. Así que creo que, para la gente de Cadillac, el trabajo no puede subestimarse. Si logran poner ese auto en la parrilla en Australia, eso será realmente muy bueno para ellos. Será una victoria en muchos sentidos".

Sergio Pérez realizó un test con Cadillac al volante de un Ferrari SF-23 para trabajar en la preparación del equipo. Photo by: Jacopo Rava

Collins también se refirió a los cambios en el statu quo en general por los grandes cambios reglamentos y a la la percepción de que los equipos motorizados por Mercedes probablemente pasen a la parte delantera.

"Creo que el statu quo cambiará entre los equipos porque pienso que todo dependerá de quién acierte con el motor y quién se equivoque con el motor. Creo que la percepción es que los equipos con motor Mercedes subirán a lo más alto. Pero no lo sabemos. No los hemos comparado entre sí".

"Pero, como mínimo, tienen tres equipos a los que suministran (además del oficial), por lo que van a aprender mucho más rápido que Honda, que solo provee motores a un equipo".