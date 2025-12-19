La FIA revela los inscriptos de la F1 2026 y el nombre Sauber aparece como sorpresa

El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, ha publicado la lista de inscriptos para la temporada 2026, que contará con 11 equipos, incluido el debutante Cadillac y una sorprendente mención del nombre Sauber mientras el equipo se transforma en Audi.

Tras 33 años en la F1, el nombre Sauber está previsto que desaparezca de la parrilla luego de ser adquirido por Audi. Sin embargo, la lista de 11 equipos publicada por la FIA el viernes todavía hace referencia a la empresa como Sauber Motorsport AG en lugar de Audi, ya que se entiende que el proceso de cambio de nombre de la entidad legal aún está en curso.

Esto significa que el nombre Sauber figurará en la lista de inscriptos por una temporada más, a pesar de que el equipo de carreras competirá como Audi Revolut F1 Team después de que el fabricante alemán cerrara un acuerdo de patrocinio principal con la empresa fintech.

El otro cambio de nombre de equipo se produce en la parte delantera de la parrilla con el campeón del mundo McLaren, que ha elevado su asociación con Mastercard y competirá como McLaren Mastercard F1 Team, su primer patrocinador principal desde la era Vodafone.

Audi Revolut F1 Team Photo by: Audi

Tal como se informó previamente, el campeón defensor Norris pasará del número 4 al número 1, como es habitual para el vigente campeón del mundo. El campeón saliente Verstappen no volverá a su número 33, utilizado por última vez en 2021, sino que adoptará el número 3 que dejó vacante su excompañero de Red Bull, Daniel Ricciardo.

La F1 2026 contará con un debutante, Arvid Lindblad, quien llevará el número 41. El británico de 18 años reemplaza a Isack Hadjar, quien ha sido ascendido a Red Bull en detrimento de Yuki Tsunoda, que pasará el año fuera de las carreras como piloto de pruebas y reserva de Red Bull.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas regresan a la lista de inscriptos después de haberse perdido la temporada 2025, ya que ambos veteranos ganadores de grandes premios están listos para volver a competir con Cadillac, que es la nueva incorporación a la lista como el tan esperado undécimo equipo de la F1.