Verstappen confiesa que siente "pena" por la situación de Hamilton en la F1

Coronado con cuatro títulos mundiales y habiendo estado muy cerca de un quinto, Max Verstappen vivirá con toda seguridad en 2026 una temporada decisiva para su futuro en la Fórmula 1.

Ya sea con la perspectiva de un cambio de equipo o de una continuación de su carrera que se escribiría en otra disciplina, ya se sabe que el neerlandés se aferrará ante todo al placer que encuentre en la pista, y que no tiene una idea fija sobre la edad de su retiro.

En el pasado ha manifestado que correr todavía en la F1 con más de 40 años no le interesa, algo que está haciendo con dificultades Lewis Hamilton, quien viene de completar u duro primer año con el equipo Ferrari.

"Depende un poco de la personalidad", explicó al respecto en una extensa entrevista difundida por Viaplay. "Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado."

"Para él, evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena. ¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver."

La combatividad de Alonso impresiona a Verstappen

Fernando Alonso estará de nuevo ahí en 2026. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Con 28 años, Verstappen es tanto un piloto joven como un viejo zorro, debido a sus comienzos precoces, en 2015 incluso antes de alcanzar la mayoría de edad. La cuestión de la longevidad a veces la aborda con otro veterano de la parrilla, Fernando Alonso, que volverá a estar en la salida la próxima temporada.

"Estaba en el avión con Fernando rumbo a Qatar", cuenta Max Verstappen. "Me parecía interesante saberlo. Él tiene 44 años, así que le hice la pregunta. Son sobre todo las exigencias físicas. Sí, simplemente tienes más dolores. Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. No es realmente cómodo. Y al envejecer, lo sientes más. Los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel."

"Personalmente, creo que a los 40 o 44 años no seré el mismo que hoy. Tal vez también en términos de motivación. Y si además no estás en un coche de punta, aún menos."

"Creo de verdad que si Fernando estuviera en un gran auto, podría pelear por el podio. Ahí es donde se ve salir al luchador. Y en ciertos momentos, cuando se ve que hay algo para ir a buscar, se ve realmente volver a ese guerrero. Cuando has sido dos veces campeón del mundo, que ya has ganado mucho, y estás rodando por la décima posición, ahí te dices..."

Información adicional por Laurens Stade