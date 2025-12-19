Andrea Stella confía en sí mismo: por eso McLaren tampoco teme 2026

McLaren ha protagonizado una carrera sin precedentes para ponerse al día: del último puesto a principios de 2023 a tres títulos de Fórmula 1 consecutivos. Andrea Stella, director del equipo, y Zak Brown, director ejecutivo, explican por qué este éxito no es una coincidencia y por qué las nuevas normas para 2026 no son motivo de preocupación para el equipo con sede en Woking.

Es uno de los éxitos más emocionantes de la historia moderna de la Fórmula 1. Al comienzo de la temporada 2023, McLaren se encontraba regularmente en la parte trasera de la parrilla, luchando con un concepto de coche ineficiente y problemas estructurales. Pero casi tres años después, el equipo tradicional está en la cima absoluta: el campeón del mundo de constructores y el título de pilotos de 2025 están en el bolsillo.

Pero en la categoría reina, quedarse parado significa retroceder, y con el nuevo reglamento para 2026, el deporte se enfrenta a un reinicio completo. Entonces, ¿es el actual auge sólo una instantánea en el tiempo, o puede prolongarse este impulso en la nueva era?

Para Stella, director del equipo, la respuesta está clara. Para él, la clave del éxito no está sólo en el coche actual, sino en las personas que lo han construido. "Este tipo de éxito es, por supuesto, el resultado del desarrollo de todo el equipo, pero por una vez me gustaría hacer hincapié en el equipo técnico en particular", subraya el italiano.

Stella: "El equipo técnico más fuerte de mi carrera"

Stella destaca la rápida curva de desarrollo: "El equipo técnico concibió, diseñó y desarrolló un coche que era el noveno o décimo mejor coche a principios de 2023, uno de los mejores a finales de 2023 y luego se convirtió gradualmente en el mejor coche, definitivamente en la primera parte de 2025."

Aunque Red Bull volvió a presentar "un reto importante" en la segunda mitad de 2025, cuando McLaren ya había detenido el desarrollo, la base es correcta. Stella menciona explícitamente a figuras clave como Peter Prodromou, Rob Marshall, Neil Houldey, Mark King, Giuseppe Pesce y Mark Temple.

"Desde este punto de vista, creo que éste es uno de los departamentos técnicos más fuertes de los que he tenido el honor de formar parte en mis 26 años de carrera en la Fórmula 1", afirma entusiasmado el jefe del equipo.

Y es precisamente ahí donde reside su confianza para 2026: Aunque los detalles concretos del reglamento actual no se pueden transferir, sí "la forma de trabajar, las normas y el enfoque del desarrollo". Esto le hace ser "optimista de cara a la temporada 2026".

Brown: Respaldo total de los propietarios

El hecho de que McLaren sea capaz de funcionar a este nivel técnico se debe también al equipo de gestión que rodea al director ejecutivo Brown. Recuerda que el equipo también luchaba por sobrevivir económicamente no hace tanto tiempo.

"Ha sido un viaje increíble, como dijo Andrea, llegar hasta aquí desde donde estábamos, no sólo en la pista, sino también fuera de ella", dijo Brown.

Promo App

El estadounidense tiene especiales elogios para los accionistas de Bahréin (Mumtalakat). Su apoyo ha sido "increíble desde el primer día". "Todo lo que quieren de nosotros es que ganemos, que tengamos una gran marca y que cuidemos de nuestra gente. Y creo que es porque cuidamos de nuestra gente por lo que tenemos los resultados que tenemos".

El puzzle de McLaren parece haber encajado. Brown subraya que, además de la ingeniería, las finanzas, los recursos humanos, el marketing y las comunicaciones también deben trabajar al más alto nivel para "dar al equipo técnico y al equipo de carreras las herramientas y los recursos" necesarios para ganar.

Se acabaron los "equipos pequeños" en la Fórmula 1

A pesar del dominio actual, Brown mira con respeto a la competencia y a la próxima revolución de las reglas. Sin embargo, no siente ninguna frustración por tener que volver a empezar de cero tras el duro ascenso. "Esta es la parte emocionante de la Fórmula 1, tenemos que hacerlo todo de nuevo", afirma combativo.

Sin embargo, advierte: "Va a ser duro, porque como he dicho antes: el peor equipo de la Fórmula 1 sigue siendo muy bueno." Los días de los auténticos segundones han terminado.

"Ya no hay equipos pequeños, ninguno de esos pececillos con los que todos crecimos". Gracias al límite presupuestario, el deporte está "increíblemente sano".

Por lo tanto, apenas hay tiempo para que los campeones de Woking se duerman en los laureles. A la pregunta de qué pasará después, Brown tiene una respuesta pragmática: "El lunes por la mañana, a las 8, cuando volvamos al trabajo...".