Sergio Pérez quiere dejar atrás lo sucedido en las dos últimas carreras en Mónaco y en Canadá, por lo que espera en España retomar el ritmo y despejar las dudas sobre su rendimiento, especialmente a aquellos que piensan está cayendo en un bache como el de la temporada 2023 de Fórmula 1.

Al ser preguntado por Motorsport.com sobre si sentía que estaba regresando a la misma situación de mitad de temporada del año pasado cuando dejó de ser constante en los podios y en los puntos, el mexicano respondió: “Son diferentes situaciones. Creo que estamos en un lugar mucho mejor con el coche, con la comprensión”, esto en el circuito de España.

“Creo que en la pasada carrera intentamos compensar demasiadas cosas con la puesta a punto en ese momento, y empeoramos bastante las cosas. Así que creo que estamos en una situación mucho mejor, entendiendo la situación. Así que ha habido problemas que han ocurrido en los últimos eventos que nos han puesto el pie”.

“Creo que las pistas en las que hemos sufrido un poco son particulares”, dijo el mexicano.

Después de lo sucedido en Canadá, Checo Pérez viajó a Milton Keynes para trabajar en el simulador de Red Bull y con el equipo y consideran han dado pasos adelante algo que espera rinda resultados para volver a colocarse en la lucha por el campeonato, pero también para ayudar al equipo en la copa de constructores.

“Sí, obviamente hemos estado trabajando muy duro los últimos días, he vuelto a la fábrica. Y hemos entendido bastante bien las cosas. En la Fórmula 1, vivimos en un mundo de márgenes tan pequeños que pocas cosas no han estado en el punto correcto, pero lo bueno de esto - obviamente duele mucho tener esta mala fila de carreras - pero al mismo tiempo, es genial estar de vuelta aquí en Barcelona”.

“Quiero decir, si puedo hacer una buena carrera puedo recuperar mi impulso”.

Sergio Pérez y la estrategia ante la sanción de Canadá

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Checo Pérez carga con una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida luego de que los comisarios del Gran Premio de Canadá consideraran regresó de forma poca segura tras su accidente.

El mexicano indicó que no haría nada diferente respecto a la forma en que volvió a los pits: “porque confío plenamente en mi equipo en lo que me dice que haga. En ese momento, no tenía visibilidad con mis espejos. Creo que todos los pilotos estaban en la misma situación debido al spray, así que no tenía ni idea de los daños”.

El mexicano cuestionó la dureza de la FIA dado que ha visto acciones similares en el pasado sin el mismo efecto: “estábamos un poco sorprendidos, pero no hay nada que podamos hacer ahora”.

Con la sanción, Checo Pérez considera que será crítico el sábado de clasificación donde en las dos últimas carreras no ha alcanzando la Q3.

“Bueno, teniendo en cuenta la penalización de la parrilla, creo que si somos capaces de ser el equipo que sale de aquí con el mayor número de puntos en este fin de semana será una buena noticia. Y poder volver al podio será el objetivo.

“Probablemente, el domingo, con la estrategia, podríamos pensar en algo, pero creo que, obviamente, necesitamos una buena calificación para estar lo más arriba posible”, finalizó.