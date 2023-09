Horner responde a Wolff: no beneficiamos a Verstappen sobre Pérez

Después de que Max Verstappen se clasificara en la pole para el Gran Premio de Holanda en Zandvoort con una diferencia de 1,3 segundos con respecto a Sergio Pérez, el séptimo más rápido, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, consideró que la diferencia era "extraña".

El austriaco añadió que Verstappen "destruyó a todos sus compañeros de equipo" y sugirió que esto se debía a su "capacidad de crear un coche a su alrededor que es muy difícil de controlar".

Algunos han interpretado que esto significa que Wolff cree que Red Bull ha desarrollado activamente el RB19 a lo largo de 2023 para adaptarse al estilo de conducción del líder Verstappen a expensas de Pérez.

Hablando el jueves antes del GP de Italia de este fin de semana en Monza, el bicampeón defensor Verstappen dijo que los comentarios de que el auto estaba hecho a medida para él eran "tonterías".

Continuó: “Simplemente conduzco el coche que llego de la manera más rápida posible. No estoy ahí para decirles a los muchachos que me den más front-end, porque así es como me gusta.

"Simplemente diré 'diseñame el auto más rápido y lo manejaré'.

“Cada año es diferente, cada coche se conduce un poco diferente.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

“La gente te preguntará ¿cuál es tu estilo de conducción? Mi estilo de conducción no es algo particular, me adapto a lo que necesito para que el coche vaya rápido".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara la diferencia entre sus dos pilotos a la luz de los comentarios de Wolff, Horner dijo que su homólogo de Mercedes mostraba una "total falta de comprensión".

"Estoy completamente de acuerdo con Max", dijo Horner. "Si Toto piensa que estamos desarrollando un coche en torno a un solo piloto muestra una total falta de comprensión de cómo se desarrollan un coche de carreras y un equipo

“Uno desarrolla un auto para que sea lo más rápido posible y, a veces, los autos rápidos son autos difíciles. Eso es lo que históricamente ha sido el caso.

“Creo que los buenos pilotos se adaptan. Lo ves en condiciones húmedas, condiciones mixtas, condiciones variadas. La élite se adapta rápidamente.

“Creo que una de las habilidades clave [de Verstappen] es su capacidad para adaptarse a la sensación y los niveles de agarre que le brinda un auto.

“Pero ciertamente no hay ninguna indicación para decir que adaptamos algo que se adapte a un conductor específico.

“Sólo estamos intentando diseñar y construir el coche más rápido que podamos. Nuestras herramientas, nuestra simulación, nuestro túnel de viento nos proporcionan esa dirección”.

Horner, en cambio, consideró que Verstappen estaba usando las "herramientas dentro del coche para variar su estilo" para explicar la afinidad entre el piloto holandés y su RB19.