Checo Pérez explica su accidente en Monza, pero le resta importancia

Sergio Pérez se mostró competitivo desde la primera salida a pista en el entrenamiento inicial de la Fórmula 1 en Monza, lo que le permitió arrancar la jornada con el tercer mejor tiempo en la FP1, a 0s177 de lo conseguido por Max Verstappen, el más veloz con el otro coche de Red Bull Racing.

Luego, en el segundo ensayo libre, el piloto mexicano volvió a terminar tercero, esta vez a 0s185 de Carlos Sainz, el más rápido con su Ferrari SF-23, y por delante de Verstappen, quien terminó con el quinto mejor registro.

La positiva jornada de "Checo" Pérez, sin embargo, se vio ensombrecida por un accidente que protagonizó a poco menos de diez minutos del final de la segunda práctica, cuando tocó la grava en la parte media de la curva Parabolica, la última del circuito italiano, y fue a golpear contra las defensas con la parte trasera de su RB19.

"Tuve understeer a la salida e intenté mantener el coche, creí que lo tenía bajo control pero luego toqué un poco la grava y eso fue game over", explicó el piloto de Guadalajara una vez finalizada la actividad.

"Los daños no parecen ser grandes y no perdimos tanto, solo un par de vueltas, no es nada representativo en ese sentido", agregó.

Sergio Pérez, red Bull RB19

Pese al incidente, Pérez prefirió centrarse en las buenas sensaciones que tuvo con el monoplaza de Red Bull durante las dos sesiones de entrenamientos del viernes en Monza.

"Lo positivo es que el coche está rindiendo bien, me siento cómodo con él y creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana. Sentí que tuvimos un viernes muy fuerte. Este ha sido el mejor viernes en mucho tiempo para nosotros", aseguró.

"Hemos estado trabajando realmente duro, creo que encontramos algunas cosas positivas en el coche, así que espero que podamos mostrarlo mañana y el domingo", agregó.

Pérez llegó al Gran Premio de Italia con el objetivo de alcanzar un lugar en el podio, algo que ya hizo en Monza en la temporada 2012, cuando terminó segundo conduciendo para Sauber.

