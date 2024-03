El contrato de Carlos Sainz con Ferrari no se renovará después de esta temporada, y la Scuderia hará un espectacular fichaje por Lewis Hamilton, estrella de Mercedes desde hace mucho tiempo.

En un principio, la noticia dejó a Sainz en una situación delicada, ya que quizá el asiento vacante y muy disputado de Mercedes fuera su única opción realista de seguir en un equipo puntero.

Sin embargo, su victoria en el Gran Premio de Australia sólo dos semanas después de ser operado de apendicitis ha subrayado sus credenciales y su dedicación a su oficio, y después de la carrera recibió un impulso por parte del director del equipo Red Bull, Christian Horner, que voluntariamente incluyó a Sainz en la mezcla como aspirante al asiento de Sergio Pérez.

La contratación de Sainz por parte de Ferrari como sustituto de Sebastian Vettel en 2021 fue vista por algunos como una opción conservadora en su momento, pero después de sus actuaciones junto a Charles Leclerc, el valor del español es quizás el más alto que ha estado nunca.

Según Norris, su antiguo compañero de equipo en McLaren, sería "tonto" que la gente siguiera subestimando a Sainz.

"Eres tonto si le infravaloras", dijo. "La gente sabe lo que es capaz de hacer, conoce su nivel de esfuerzo, su enfoque y dedicación para querer ser uno de los mejores, exactamente como ha demostrado hoy y en las últimas dos semanas".

"Estoy seguro de que hay muchos pilotos que probablemente no se habrían esforzado tanto ni habrían dedicado tanto tiempo y esfuerzo a intentar recuperarse.

"Para la gente que sabe lo que es capaz de hacer, nunca jamás se diría que está infravalorado".

Leclerc dijo que los jefes de equipo en el paddock de la F1 son muy conscientes del valor que Sainz podría aportar, lo que significa que no está preocupado por dónde acabará su actual compañero de equipo.

"Creo que todo el mundo conoce el valor de Carlos en el paddock, es uno de los pilotos mejor valorados del paddock", añadió Leclerc tras ser superado por Sainz en Melbourne.

"Ha sido extremadamente fuerte cada vez que ha estado en un coche de Fórmula 1 y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, así que no creo que esté infravalorado".

"No estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos directores de equipo lo están... él no lo dice, ¡pero seguro que están hablando con él!

"Estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades y sólo tendrá que tomar la mejor decisión para su carrera".

En respuesta a los comentarios de Leclerc y Norris, Sainz dijo: "Hay algunas palabras amables, pero estoy de acuerdo con ellos.

"La gente que tal vez no tiene una visión y no sabe tanto acerca de este deporte, si quieren subestimarme, estoy bien con eso.

"Sinceramente, me da igual, pero me importa la gente que conoce este deporte, que ha visto mis datos, mi forma de trabajar y mi velocidad.

"Eso es lo que me importa, y no me siento infravalorado por ellos".