GP de Qatar: ¿será la carrera una larga procesión sin adelantamientos?

Existe la posibilidad real de que la larga procesión vista en la carrera al sprint se repita hoy en el Gran Premio, con triple crono. Al término de la carrera de ayer, la valoración sobre la posibilidad de adelantar era unánime: "muy difícil, si no imposible". A pesar de una velocidad muy elevada (Oscar Piastri se hizo ayer con la pole a una velocidad media de más de 245 km/h), el circuito de Losail es uno de los menos favorables en términos de adelantamientos. Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que la longitud de la recta principal es de más de un kilómetro.

La dinámica de la carrera al sprint fue muy clara. La velocidad a la que se toma la última curva que desemboca en la recta principal (un pico mínimo de unos 160 km/h) no permite a un piloto acercarse lo suficiente al coche que le precede. Es imposible llegar a la meta con un retraso inferior a 6/7 décimas, y este margen es demasiado amplio para recuperarlo con la ayuda del DRS. Ayer sólo se vio un adelantamiento antes de la frenada de la curva 1, pero sólo porque Alonso cometió un error al salir de la curva 16, acabando en el carril de salida y favoreciendo la aproximación de Antonelli.

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, no se trata de una situación sin precedentes en Lusail. El año pasado, la dinámica de la carrera había mostrado las mismas criticidades y, sin intervención, no se podía esperar nada diferente.

Curiosamente, en 2024 la FIA había decidido acortar la zona de DRS, de 900 a 725 metros, porque en 2023 los adelantamientos habían parecido demasiado fáciles y sin posibilidad real de defensa por parte de los atacados. La activación del DRS pasó así de 170 metros tras la salida del 16, a 300. La reacción fue clara de inmediato, hace doce meses los "trenecitos" de los monoplazas indicaban claramente un problema, pero nadie se ocupó de ello.

Después de la carrera al sprint volvió a sonar la alarma, pero para entonces ya era demasiado tarde para intervenir. Existe el temor de que la combinación de la zona de DRS reducida y las dos paradas forzadas, que deberían llevar a los equipos a hacer paradas en boxes en una ventana muy estrecha, pueda convertir la carrera en un largo tren de monoplazas con los alerones abiertos.

"Teóricamente existía la posibilidad de devolver la zona de DRS a la longitud de 2023 después de la carrera al sprint", comentaba ayer por la tarde una fuente interna, "pero habría sido imposible contar con la aprobación de todos los equipos". Si no hay diferentes opciones sobre el tipo de compuesto montado en la salida del Gran Premio, las opiniones son unánimes: la carrera será una larga procesión.