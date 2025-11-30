El repunte de Tsunoda en Qatar duró poco: "No cometí ningún error, así que es extraño"

En la clasificación sprint para el Gran Premio de Qatar, Yuki Tsunoda logró el viernes, por primera vez, derrotar a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, en una sesión clasificatoria. El japonés fue en la SQ3 nueve milésimas de segundo más rápido que Verstappen y se aseguró así la quinta posición en la parrilla para la sprint, mientras que su colega neerlandés se ubicó en sexto.

Tsunoda consiguió mantener su quinto puesto en la sprint, pese a una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista en demasiadas ocasiones.

Tras superar a Fernando Alonso en la salida, llegó a rodar brevemente cuarto, pero poco después vio a Verstappen pasarlo. En ese momento, Tsunoda no defendió su posición, dado que Verstappen sigue en la lucha por el título mundial.

Tras la clasificación regular en el Circuito Internacional de Lusail, la situación pinta muy distinta para Tsunoda el domingo: en su 26ª sesión clasificatoria con Red Bull (incluidas las clasificaciones sprint), fue eliminado por décima vez en la primera parte.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Después de la sprint clasificatoria, Tsunoda había dicho que sentía "más confianza" al volante del RB21, pero 24 horas más tarde se encogió de hombros cuando habló con los medios tras su eliminación en la Q1.

"No tengo ni idea de qué ha pasado, porque la vuelta fue bastante buena", dijo Tsunoda, entre otros, a Motorsport.com. "La vuelta fue similar a la del viernes y entonces fue suficiente para ser quinto. El coche prácticamente no ha cambiado. Solo hemos modificado una cosa, pero no debería tener un impacto tan grande. No tengo ni idea, pero de repente he perdido todo el agarre y el ritmo."

Tsunoda recalcó que "no cometí errores" y calificó su falta de velocidad de "extraña".

El japonés sabe que en la carrera deberá marcar diferencias en la salida, ya que adelantar es complicado en el circuito de Qatar. Además, a nivel estratégico hay pocas opciones, porque cada piloto está obligado a hacer al menos dos paradas en boxes debido a la preocupación por el elevado desgaste de los neumáticos.

Tsunoda lucha por su futuro en la Fórmula 1 y un buen resultado le vendría muy bien. Preguntado sobre si la pelea por los asientos en los dos equipos Red Bull ya está decidida internamente, Tsunoda respondió: "Sé que a ustedes les gustaría darle una vuelta al tema, pero todavía no está decidido."