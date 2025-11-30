Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Colapinto vuelve a salir desde el pitlane en el GP de Qatar 2025

Franco Colapinto arrancará nuevamente desde el pitlane en la carrera del domingo del Gran Premio de Qatar de F1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Al igual que sucedió el sábado para la carrera sprint, Alpine decidió realizar cambios de puesta  a punto en el monoplaza de Franco Colapinto, por lo que el piloto argentino comenzará hoy desde el carril de pits por segundo día consecutivo.

Colapinto tuvo otra difícil sesión de clasificación en el Circuito Internacional de Lusail, en la que terminó en la 20° y última posición.

El piloto de 22 años arrancó con una vuelta de 1m22s080, a solamente 20 milésimas de lo hecho en ese momento por Pierre Gasly, su compañero de equipo, pero luego vio ese registro eliminado por exceder los límites de la pista en la curva 15.

Después completó otro intento que lo dejó con un tiempo de 1m22s378, en la última posición del clasificador de 20 pilotos.

Colapinto regresó a la pista en los minutos de la Q1 para un intento final, pero su mejora fue hasta 1m21s137 y no logró salir del 20° lugar pese a terminar a menos de un segundo del más rápido, una muestra lo apretada que fue la clasificación.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Manejé mal toda la clasificación, no estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena", reconoció el piloto de 22 años a ESPN Argentina una vez terminada la actividad.

"Así que nada, estoy triste porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien y no cerré una buena vuelta. Así que nada, no fue una buena clasificación", agregó un sincero Colapinto.

Gasly, por su parte, encontró una gran mejora de rendimiento en su monoplaza del viernes al sábado y alcanzó el top 10 en la clasificación.

Este domingo, a cuatro horas del inicio de la carrera, Alpine informó que Colapinto arrancará desde el pitlane por cambios realizados en la puesta a punto de la suspensión de su monoplaza.

"Franco comenzará la carrera de hoy desde el pitlane después que el equipo realizó cambios de puesta a punto al coche #43 bajo condiciones de parque cerrado", informó Alpine.

Por ahora, Colapinto es el único que iniciará la penúltima carrera de la temporada en esa condición. El sábado, en cambio, también lo hicieron su compañero Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Lance Stroll.

