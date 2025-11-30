La teoría de McLaren F1 de por qué Oscar Piastri recuperó su mejor nivel en Qatar

El director del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, afirma que el retorno a la forma de Oscar Piastri en Qatar encaja dentro de su teoría del alto agarre respecto al australiano.

Piastri tuvo dificultades de ritmo en comparación con su compañero Lando Norris en circuitos de poco agarre como Austin y México, y también vio a Norris superarlo en Brasil y Las Vegas. Pero el australiano volvió a su mejor nivel este fin de semana en Qatar, logrando un pleno en la clasificación sprint, la carrera sprint y la pole para la clasificación del gran premio, su primera desde Zandvoort a finales de agosto.

La pole para el gran premio bien podría haber sido para Norris, quien sintió que aún tenía unas décimas en reserva pero cometió un error al inicio de su última vuelta lanzada en la Q3. Pero no hay duda de que Piastri vuelve a estar a pleno rendimiento, y según su director de equipo no es casualidad que el resurgimiento del australiano llegue en el circuito de Losail, de alta carga aerodinámica, el antónimo de Austin y México en cuanto al agarre de la superficie disponible.

"Incluso cuando comentábamos que Oscar estaba teniendo algunas dificultades, siempre he enfatizado que hay aspectos técnicos en la manera en que los pilotos aprovechan el agarre disponible y el potencial del coche", explicó Stella.

"Y aquí en Qatar volvemos a la categoría de circuitos con alto agarre. Y en la categoría de circuitos de alto agarre, creo que Oscar está en su forma más natural de pilotar el coche, y realmente puede maximizar el potencial disponible.

"En circuitos como México, Austin, especialmente en términos de frenada y rotación del coche, necesitas deslizar el eje trasero. Es casi una técnica diferente de pilotar un coche de Fórmula 1, y es una técnica que Oscar está desarrollando, pero en realidad está en la categoría en la que Lando sobresale."

Stella no cree que la caída de Piastri haya tenido un componente mental al perder el control del campeonato de pilotos ante Norris.

"No creo que tenga mucho que ver con la mentalidad, el enfoque", argumentó. "Oscar ha sido muy sólido desde el punto de vista mental en todo momento, esto es solo un asunto técnico. Hablamos de deporte profesional al más alto nivel, y a este nivel, cuando cedes un 1% desde el punto de vista técnico, entonces puedes perder algunas posiciones porque la competencia es muy fuerte."

Si hay una sorpresa que Doha ha arrojado, no es el hecho de que McLaren tenga el coche más rápido, como se esperaba, sino exactamente cómo ha generado esa ventaja sobre Red Bull y Mercedes.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El terreno habitual de caza de McLaren son los tipos de curvas largas y de velocidad media en las que Red Bull tiende a tener dificultades, con el RB21 de Max Verstappen más cómodo en zonas de alta velocidad con cambios repentinos de dirección.

Ese no fue exactamente el caso en Qatar, con un McLaren particularmente rápido en el sector final, extremadamente veloz, mientras que Red Bull –y especialmente Mercedes– parecían capaces de ir rueda a rueda con su MCL39 en el segundo sector de velocidad media y en las dos primeras curvas.

"Esperábamos que este circuito se adaptara a los puntos fuertes de nuestro coche, pero la forma en la que somos rápidos no es exactamente la que habríamos anticipado", señaló Stella. "Estamos ganando mucho tiempo de vuelta en las curvas 4 y 5, y luego en la sección de alta velocidad, especialmente en el último sector ves que siempre estamos en púrpura (tiempo récord). Pero en realidad, yo esperaba ser rápido en las curvas de velocidad media como la curva 1, la última curva o el sector medio.

"Creo que esto también depende de la manera en que configuras el coche o la forma en que has desarrollado el coche. Definitivamente hemos hecho un trabajo para mejorar la alta velocidad. Y al mismo tiempo, creo que lo que podríamos haber visto es que Red Bull podría haber ido casi en dirección opuesta en términos de comprometer posiblemente algunos de los puntos fuertes en alta velocidad para ganar más potencial en baja velocidad.

"En realidad, el mejor coche en las curvas de velocidad media aquí en Qatar es Mercedes. La realidad es que todo está muy, muy ajustado. Creo que es una representación justa del hecho de que las regulaciones están muy maduras y ahora todos están convergiendo."