Ferrari volvió a sufrir una de sus peores sesiones de clasificación de 2025 en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Qatar, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en 10° y 18° lugar, respectivamente.

Esto siguió a un difícil evento sprint, donde los pilotos de Ferrari se clasificaron casi exactamente en las mismas posiciones antes de terminar 13° y 17°, con Leclerc visiblemente esforzándose por no perder el control de su SF-25.

Hamilton arrancó el sprint desde el pitlane mientras la Scuderia intentó ajustes en la puesta a punto para aliviar los defectos del coche, pero evidentemente fue en vano —e incluso empeoró las cosas—, ya que Hamilton se quejó del "deslizamiento, rebote, sacudidas y subviraje" del coche.

"Es una lucha que no te puedes ni imaginar", dijo el siete veces campeón del mundo a Sky Sports F1.

A pesar de la oportunidad para nuevos ajustes, las cosas no mejoraron en la sesión principal de clasificación del sábado por la noche. Leclerc logró llegar a la disputa por el top 10 por apenas 0,01s en Q2, pero claramente obtuvo poca satisfacción de ello. El monegasco mostró un semblante apagado ante la prensa tras la la clasificación, minutos después de un espectacular trompo a alta velocidad en la Q3.

"Día increíblemente difícil, fin de semana increíblemente difícil", dijo el monegasco a F1 TV. "Realmente no sé qué decir. Ha sido extremadamente difícil conducir este coche, mantenerlo en pista. Estoy intentando absolutamente todo para extraer lo que pueda de este auto, pero por el momento eso es todo lo que es posible."

Hablando con la prensa escrita sobre su espectacular trompo en Q3, donde estuvo Motorsport.com, explicó: "Simplemente asumí una cantidad estúpida de riesgos, como hago en cada curva en Q3 para intentar conseguir un octavo o noveno lugar, pero fue un poco demasiado."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Se ha impuesto una estrategia de dos paradas para el gran premio debido a preocupaciones sobre el desgaste de los neumáticos, lo que significa que Ferrari no tiene mucho margen para variar tácticamente en su intento de recuperar una cantidad decente de puntos el domingo.

Leclerc incluso admitió que su única esperanza era "tener un poco de suerte" con los coches de seguridad, de lo contrario teme que ni siquiera pueda sumar puntos.

"¿Estoy optimista para mañana? No lo estoy, lo cual es bastante raro", dijo a F1 TV. "Normalmente soy una persona muy optimista, pero debo decir que este fin de semana no hay rendimiento en este coche.

"Espero que funcione mejor mañana, pero nada de lo que sentí con este coche me hace pensar que tendré una mejor sensación mañana."

Mientras tanto, F1 TV preguntó a Lewis Hamilton qué mensaje le gustaría enviar a sus millones de fans en estos tiempos difíciles, pero el británico fue inusualmente esquivo: "Realmente no tengo un mensaje ahora mismo…"

Tras una larga pausa, Hamilton añadió: "Lo siento. Pero estoy increíblemente agradecido por el apoyo que he recibido durante todo el año. No lo habría logrado sin ellos."

Las posibilidades de Ferrari de asegurar algo mejor que el cuarto puesto en el campeonato de constructores se han ido desvaneciendo, y es poco probable que la escudería italiana logre revertir la situación. Tiene un déficit de 22 puntos con Red Bull, que ocupa el tercer lugar, cuyo piloto líder Max Verstappen comenzará el gran premio desde la tercera posición.