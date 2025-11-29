Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Oscar Piastri reconoce que, a partir de ahora, la lucha por el título de F1 es un todo o nada. Sin embargo, hasta ahora, su fin de semana en Qatar transcurre sin contratiempos.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Tras la pole y la victoria durante la parte sprint del fin de semana, Oscar Piastri continuó con su buena actuación en Qatar al conseguir la pole para el Gran Premio. El australiano marcó un tiempo de 1.19.387 al final de la sesión clasificatoria, lo que le hizo una décima más rápido que su compañero de equipo en McLaren , Lando Norris, que abortó su última vuelta tras unas pocas curvas.

"Dejamos el coche prácticamente igual, aparte de algunos pequeños retoques aquí y allá", respondió Piastri cuando se le preguntó si había cambiado mucho su coche tras su victoria en la carrera al sprint.

"El coche ha dado buenas sensaciones todo el fin de semana, y como se suele decir: si no está roto, no lo arregles. Todo se sentía bien, así que el equipo ha hecho un gran trabajo". Sólo las gomas Pirelli dieron que pensar. "Todavía era una incógnita qué neumáticos íbamos a usar al final, porque en la Q2 di una vuelta con un juego usado y fue inesperadamente bueno", continuó el piloto de Melbourne. Con una sonrisa: "Pero en la Q3 también fue muy bien con un juego nuevo".

Piastri espera una carrera dura en el físico circuito de Losail el domingo. "Como hay un límite en el número de vueltas que se pueden dar con un juego de neumáticos, todo el mundo estará presionando constantemente. Afortunadamente, no hará tanto calor como hace unos años, pero aun así espero una carrera dura, ya que nos enfrentaremos a unas fuerzas G demenciales varias veces por vuelta. Será un trabajo duro, pero eso lo hace muy divertido al mismo tiempo".

Tras su victoria al sprint, Piastri sigue a 22 puntos del líder de la Copa del Mundo, Norris. Preguntado sobre si a partir de ahora es todo o nada, dada la situación en el campeonato, Piastri respondió: "Es más o menos así. Voy a hacerlo lo mejor posible. Salgo desde el mejor lugar, así que intentaré hacer más de lo que hice en el sprint. Y luego ya veremos lo que nos depara".

Comentarios destacados
Filtros