Fórmula 1 GP de Qatar

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Pierre Gasly se metió entre los diez primeros de la clasificación del GP de Qatar después de un viernes muy complicado.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Alpine tuvo un primer día muy difícil en el Circuito Internacional de Lusail, donde Pierre Gasly y Franco Colapinto clasificaron en las dos últimas posiciones para la carrera sprint.

Una vez allí, el equipo decidió romper el parque cerrado y arrancar con los dos coches desde el pitlane para realizar cambios de puesta a punto, los cuales cayeron bien a Gasly, según se vio más tarde en la clasificación.

El piloto francés logró avanzar en cada instancia de la sesión hasta ingresar a la Q3 por décima vez en la temporada en clasificaciones para grandes premios y por tercera consecutiva, tras conseguirlo también en Brasil y en Las Vegas.

"Estoy muy contento con el trabajo del equipo ayer. Lamentablemente empezamos con un coche que no estaba en un buen lugar y, en un fin de semana sprint, con solo una sesión de entrenamientos libres, es difícil hacer muchos cambios", dijo Gasly a F1 TV.

"Así que empezamos desde el pitlane, aprendimos mucho y el coche fue mucho mejor de conducir esta noche en la clasificación, y logré hacer algunas muy buenas vueltas. Así que sí, estoy muy contento con los chicos".

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Preguntado por cómo logró dar semejante salto de rendimiento, el piloto de 29 años explicó: "Creo que, fundamentalmente, por la razón que fuera, tuvimos muchos problemas de rebote ayer. No lo habíamos tenido durante varios meses y, desde los entrenamientos, no estuvo bien y no tuvimos mucho tiempo para arreglarlo. Así que, entrando en la clasificación sprint, aún sufrimos con eso".

"Cambiamos bastante. Esto lo mejoró mucho, con mucho menos rebote esta noche, pero también cambiamos bastantes cosas. Y con estas diferencias, estamos hablando de unas pocas centésimas, que pueden significar a veces cinco o seis posiciones, y simplemente conseguimos acertar".

Lamentablemente, Colapinto no pudo igualar el ritmo de Gasly en una clasificación donde el argentino admitió que cometió errores y terminó en la 20° posición.

"Básicamente sí", dijo Gasly al ser consultado si tenían una puesta a punto similar.

"Hicimos ajustes muy similares entrando en la clasificación comparado con ayer, cuando estábamos bastante atrás. Obviamente, seguimos hablando de unas pocas décimas, no es mucho, pero igualmente fue bastante, y desde el volante, como hoy, fue mucho más agradable de conducir".

La carrera sprint del sábado dejó en claro las dificultades para adelantar en el circuito de Lusail, algo que —sumado a la obligación de dos paradas en pits por el límite en el uso de los neumáticos— hace temer que la competencia del domingo tenga pocas alternativas. Para Gasly, eso no sería un problema si se encuentra dentro de la zona de puntos.

"Bueno, antes de la clasificación solo quería empezar lo más cerca posible del top 10 porque, esta mañana, me di cuenta de que no va a pasar mucho el domingo. Así que, si quiero mantener las esperanzas altas, necesito estar cerca de ese top 10. Y al final estamos en ese top 10, así que es un trabajo ya hecho".

"Pero mañana necesitamos encontrar la manera de mantenernos ahí. Sabemos que los domingos suele ser un poco más difícil para nosotros, gestionar la energía, todas estas cosas. Pero vimos que no es fácil adelantar. Así que ojalá podamos pelear y, como dices, es una estrategia bastante directa. Ojalá podamos beneficiarnos de eso", concluyó.

Artículo previo La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Artículo siguiente Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Federico Faturos
