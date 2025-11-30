Verstappen y Russell comparten teoría sobre la aburrida sprint en Qatar; ¿y puede repetirse?

La carrera sprint de Fórmula 1 en Qatar no resultó ser un espectáculo. Los pilotos ya habían advertido el viernes que seguir a otro coche sería especialmente difícil en el Circuito Internacional de Losail y ese temor se hizo realidad el sábado.

La carrera de 19 vueltas tuvo muy pocos adelantamientos, y hasta pilotos del normalmente tan caótico pelotón medio —entre ellos Oliver Bearman— calificaron la sprint de 'aburrida'. El piloto de Haas recibió el apoyo de Isack Hadjar, que incluso comparó Qatar con Mónaco: "Este circuito es fantástico para conducir en clasificación, igual que Mónaco. Pero en carrera es increíblemente aburrido."

La FIA explica: la zona de DRS no se modifica para la carrera principal

George Russell fue uno de los pilotos que lo había predicho de antemano y que el viernes pidió una zona de DRS más larga para hacer posibles los adelantamientos.

Sin embargo, a la pregunta de Motorsport.com tras la sprint sobre si eso podría hacer la carrera principal más interesante, se mostró escéptico.

"Durante la sprint no tuve DRS ni una sola vez, así que en ese sentido no importaría que esa zona de DRS fuera tres veces más larga o más corta", bromeó el piloto de Mercedes.

Al ser consultada, la FIA informó a este sitio que la zona de DRS tampoco se ampliará para el Gran Premio. En teoría sería posible, pero hay varias razones para no hacerlo. En primer lugar, una zona más larga podría implicar cuestiones de seguridad. Además, en febrero la federación ya envió a los equipos la longitud de todas las zonas de DRS de todo el calendario. En aquel momento no hubo ninguna queja, y solo al inicio de este fin de semana de carrera se planteó el tema, también durante la reunión de pilotos. La FIA no es partidaria de realizar ajustes durante el fin de semana, también porque reiniciar todos los sistemas conlleva riesgos.

Además, está por ver si alargar la zona de DRS solucionaría algo. Russell señala que el problema principal está en otro aspecto: seguir a otro coche. Con la sucesión de curvas rápidas es especialmente complicado en Qatar. "Si vas casi a fondo por esas tres curvas rápidas antes de la recta, es muy difícil mantenerte cerca de otro coche."

Además, la falta de zonas de frenada fuerte también es un problema: "Para la curva 1 frenamos aquí a 40 metros de la curva, mientras que en otros circuitos son 100 metros o 110 metros."

Según Russell, la conclusión es simple: "Este es uno de los circuitos más bonitos del calendario para conducir, pero uno de los más difíciles para adelantar."

Que Russell lo disfrute tanto en clasificación se debe a las muchas curvas rápidas en las que los coches de efecto suelo cobran vida. Pero precisamente ese diseño hace que seguir de cerca sea casi imposible, especialmente con los coches de este año —con los que el aire sucio ha vuelto a ser un factor mayor que antes. Es una interpretación que comparte Lando Norris. "En este circuito es casi imposible seguir. Si estás a tres segundos del coche de delante, ya empiezas a tener problemas."

Verstappen apunta a una combinación de factores

Max Verstappen, en tanto, atribuye la falta de entretenimiento a una combinación de factores. "Depende un poco de este circuito.

"Tienes muchísimo agarre en todas partes, pero el mayor problema es que ese neumático delantero izquierdo se calienta tanto y se desgasta tanto. Después de tres o cuatro vueltas siguiendo a alguien, ese neumático delantero izquierdo ya no funciona y no puedes acercarte. Además: en el último sector hay muchas curvas rápidas y la zona de DRS no es lo suficientemente larga, así que ese es un poco el problema. Es una combinación de todo: el DRS, los neumáticos sobrecalentados y mucho agarre en la pista, por lo que siempre tienes buena tracción."

Como el domingo no cambiará nada, eso no promete demasiado para la carrera principal.

"Bueno, eso no lo sabes. Siempre es difícil de decir", relativiza Verstappen. "Con una parada en boxes todavía pueden pasar muchas cosas. Y estamos limitados en la cantidad de vueltas que podemos hacer con cada juego de neumáticos. Pero si paras demasiado pronto y luego sale un coche de seguridad, todavía puede pasar algo. Así que sí, no puedes decir ahora que el domingo vaya a ser aburrido sí o sí."