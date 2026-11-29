Entrevista

Fórmula 1 GP de Qatar

Ferrari termina segunda en constructores, aunque Leclerc admite que no basta

Leclerc terminó el GP de Qatar en séptima posición, respetando la orden de equipo impartida desde el muro de boxes. Un problema en la rueda trasera derecha lo ralentizó y le hizo perder la sexta posición en favor de Hamilton.

Giacomo Rauli

Publicado: 29 nov 2026, 19:28

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"No quiero empezar siendo pesimista. Intentaremos jugárnosla con los de delante". Esto había dicho Charles Leclerc al término de la Clasificación de ayer en Lusail y, al final, fue buen profeta. El sexto y el séptimo puesto logrados hoy no reflejan lo mejor que la Ferrari consiguió hacer en la jornada de hoy.

El ritmo, de hecho, fue mejor de lo previsto. No tanto en el primer stint con los medios, sino con los duros, gracias a los cuales Leclerc realmente mostró un ritmo muy similar al de los McLaren y los Red Bull. Solo un problema en el pit stop le obligó a terminar detrás de Hamilton y muy lejos de quienes precedieron a los Ferrari (Mercedes excluidos, porque hoy estaban en otro planeta).

"El ritmo era mejor de lo que esperábamos, sobre todo en el último stint cuando corrí principalmente en aire limpio", confirmó Leclerc. "Veremos por qué, porque no esperábamos ser tan competitivos. Es más, quizá incluso éramos más rápidos que Red Bull en ritmo. Es algo que hay que analizar porque no nos lo esperábamos".

En las últimas 8 vueltas Leclerc se acercó a Hamilton, pero el muro de boxes congeló las posiciones en pista. Charles dijo estar contento de haber respetado el mensaje llegado desde la cúpula del equipo, aunque su expresión era bastante clara y contrariada respecto a las palabras pronunciadas.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Como habíamos dicho, teníamos que encontrar soluciones entre Hamilton y yo. No puedo entrar en detalles, pero estoy feliz de haber seguido lo que tenía que hacer y, sobre todo, de haber asegurado el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Esa es la cosa más importante y positiva del día".

"Normalmente la gente es más dura con Ferrari (respecto a los otros equipos). Al final hemos hecho igualmente una temporada en la que terminamos segundos, pero desde luego no podemos estar satisfechos. Nosotros queremos ganar el título y este año nos hemos quedado muy lejos de alcanzar el objetivo".

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El segundo puesto está en la caja fuerte, pero Ferrari tiene un problema que resolver de cara a 2027. El SF-26 ha mostrado tener problemas vistosos en el ritmo y a una vuelta donde el asfalto es liso. Habrá que encontrar las motivaciones y resolverlas de cara al próximo año".

"Debemos tomar todo esto como una motivación, entender a qué nos hemos enfrentado en las últimas carreras, con Las Vegas que es una pista muy particular, esta (Lusail) es una pista muy particular. No hemos tenido un gran arranque, pero esperamos recuperarlo en Abu Dhabi para concluir la temporada de la manera correcta. Luego tendremos que entender qué ocurrió entre Las Vegas y aquí respecto a nuestros coches, para comprender qué no funcionó".

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