Fórmula 1 GP de Qatar
Checo Pérez revela error en el alerón de Cadillac y pór qué quedó decepcionado en Qatar
El piloto mexicano Sergio Pérez terminó 18° tras arrancar último en el GP de Qatar F1 2026, venciendo a Bottas pese a rodar con un alerón delantero erróneo que afectó su ritmo.
Luis Ramírez
Publicado: 29 nov 2026, 19:21
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Sergio Pérez finalizó otra carrera en la que superó a su compañero Valtteri Bottas, aunque sin sumar puntos y, como esperaba, fuera de poder luchar contra el grupo intermedio, pero remontando a la posición 18 tras haber arrancado 22, esto luego de una mala clasificación que hizo que las cinco posiciones de sanción que tenía pendientes de Las Vegas no tuvieran un real impacto en Qatar.
Checo Pérez ejecutó una estrategia de neumáticos duros-duros-medios para adelantar a su compañero Valtteri Bottas. El mexicano fue junto con Franco Colapinto los únicos en iniciar con el compuesto más duro de la gama disponible, una situación que él mismo señaló le complicó en el primer stint, aunque destacó el ritmo mostrado una vez estabilizado el monoplaza.
"No mucha, creo; la principal diferencia fue el ritmo. De hecho, tuvimos bastante graining delantero en esa primera parte, lo cual realmente nos descolocó un poco. Pero, en general, fue una carrera sólida, con buen ritmo de mi lado. Fue una lástima todos los problemas que tuvimos durante el fin de semana”, dijo a los medios en el circuito de Lusail dentro de los que estaba Motorsport.com.
Al profundizar en la falla técnica, el integrante de Cadillac indicó que todo se debió a error en la especificación del alerón delantero.
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“Estuvimos rodando con la especificación equivocada del alerón delantero y eso nos estaba costando alrededor de medio segundo por vuelta aproximadamente. No fue lo ideal en ese sentido, pero hay mucho aprendizaje por hacer a nivel operativo. Creo que necesitamos dar un paso adelante, ojalá sea para la última carrera”.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Fue muy difícil. Tuvimos que comprometer bastante la puesta a punto (setup) alrededor de eso para hacer que este alerón delantero funcionara", detalló al hablar del impacto.
Si bien rescató haber completado las 57 vueltas sin incidentes para recopilar datos valiosos rumbo al cierre de temporada en Abu Dhabi, Pérez no ocultó su frustración por las fallas acumuladas durante la penúltima ronda del calendario 2026.
"Sí, fue una carrera limpia. Fue una prueba en la que pude aprender del auto y ponerme a punto con los cambios y demás cosas. Así que sí, en ese aspecto fue más limpia. Pero sigo estando muy decepcionado por el fin de semana que tuvimos", concluyó.
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