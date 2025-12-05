Colapinto pasa de la ilusión al desconcierto tras caída de rendimiento en Abu Dhabi
Franco Colapinto arrancó con buenas sensaciones en Abu Dhabi tras una sólida FP1, pero la situación cambió drásticamente durante la sesión nocturna. El argentino ahora busca respuestas urgentes para recuperar el rendimiento antes de la clasificación.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto señaló que el fin de semana en Abu Dhabi parecía empezar correctamente para él luego de los resultados de la FP1, pero durante la sesión nocturna las cosas cambiaron y ahora deberán aprovechar la última sesión del sábado para intentar encontrar el rumbo de cara a la carrera final de la campaña.
Durante la primera sesión, Colapinto finalizó en la décima posición a solo tres décimas de lo que había hecho Lando Norris con el McLaren superando además a Paul Aron, el piloto que tomó los controles del coche de Pierre Gasly dentro de Alpine.
El ritmo en ese momento lucía prometedor para la casa francesa, pero para la segunda sesión la situación cambió dramáticamente. Al cierre de la jornada del viernes, Colapinto finalizó 19 con una mejor vuelta de 1m24.771s a 1.688 segundos de lo hecho por Norris pero superando por 0.192s a Gasly, quien retomó los mandos de su vehículo.
“No fue fácil. Creo que empezamos el fin de semana bastante bien”, expresó Colapinto al final de la sesión del viernes.
“En la FP1, estábamos a solo tres décimas y con mucho que mejorar, y de repente, en la FP2, no estábamos en ninguna parte y estábamos muy lejos del resto”.
Promo App
El argentino indicó que por ahora no hay una explicación certera a este cambio, pero espera recuperar el ritmo de la primera tanda antes de ir a la clasificación.
“Es difícil de entender ahora mismo. Necesito entenderlo con los chicos y los ingenieros, pero estoy un poco perdido. No entiendo la pérdida de rendimiento de una sesión a otra”.
“Pero sí, creo que hay mucho en lo que trabajar y entender para intentar volver más fuertes mañana”, indicó el argentino quien sigue en la búsqueda de su primer punto en la temporada en una campaña que ha tenido altibajos. En Yas Marina parece difícil que esta situación se revierta.
Comparte o guarda esta historia
Colapinto pide sanciones por declaraciones que incitan odio en F1 en el caso Antonelli
Alpine pone fecha de lanzamiento para su F1 2026 con Colapinto
Alpine avanza según lo planeado con su coche para la F1 2026
El último motor Renault que rodará en F1 en Abu Dhabi tendrá un toque especial
F1 2026: ¿Cuál es la alineación de pilotos de la próxima temporada en la Fórmula 1?
Gasly se defiende por el choque en Qatar: "Cuando vas por fuera, va a ser arriesgado"
Últimas noticias
Tandas largas Abu Dhabi: Norris por delante de Verstappen de cara al domingo
Ferrari: el problema del SF-25 el viernes en Abu Dhabi
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?
Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados