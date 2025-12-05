Franco Colapinto señaló que el fin de semana en Abu Dhabi parecía empezar correctamente para él luego de los resultados de la FP1, pero durante la sesión nocturna las cosas cambiaron y ahora deberán aprovechar la última sesión del sábado para intentar encontrar el rumbo de cara a la carrera final de la campaña.

Durante la primera sesión, Colapinto finalizó en la décima posición a solo tres décimas de lo que había hecho Lando Norris con el McLaren superando además a Paul Aron, el piloto que tomó los controles del coche de Pierre Gasly dentro de Alpine.

El ritmo en ese momento lucía prometedor para la casa francesa, pero para la segunda sesión la situación cambió dramáticamente. Al cierre de la jornada del viernes, Colapinto finalizó 19 con una mejor vuelta de 1m24.771s a 1.688 segundos de lo hecho por Norris pero superando por 0.192s a Gasly, quien retomó los mandos de su vehículo.

“No fue fácil. Creo que empezamos el fin de semana bastante bien”, expresó Colapinto al final de la sesión del viernes.

“En la FP1, estábamos a solo tres décimas y con mucho que mejorar, y de repente, en la FP2, no estábamos en ninguna parte y estábamos muy lejos del resto”.

El argentino indicó que por ahora no hay una explicación certera a este cambio, pero espera recuperar el ritmo de la primera tanda antes de ir a la clasificación.

“Es difícil de entender ahora mismo. Necesito entenderlo con los chicos y los ingenieros, pero estoy un poco perdido. No entiendo la pérdida de rendimiento de una sesión a otra”.

“Pero sí, creo que hay mucho en lo que trabajar y entender para intentar volver más fuertes mañana”, indicó el argentino quien sigue en la búsqueda de su primer punto en la temporada en una campaña que ha tenido altibajos. En Yas Marina parece difícil que esta situación se revierta.