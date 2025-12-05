Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír

Los aspirantes al título de Fórmula 1 Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron un viernes decente en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero se mantienen alejados del exceso de confianza antes de las sesiones decisivas.

Norris lideró ambas sesiones de entrenamientos en Yas Marina, superando al segundo clasificado , Max Verstappen, por 0,008s en los Libres 1 y 0,363s en los FP2, mientras el piloto de Red Bull se lanza a por el título con una desventaja de 12 puntos.

"Obviamente por los tiempos y todo, las cosas están bien en este momento, pero todavía quiero un poco más del coche", comentó Norris. "No estoy completamente contento, no estoy completamente confiado, estamos un poco en el medio de probar algunas cosas diferentes y tratando de entender algunas cosas con el coche.

"Así que espero que podamos sacar más cosas de la noche a la mañana, pero no ha sido un mal día. Ha sido un día positivo, pero siempre sabemos que la clasificación está mucho más reñida, así que no hay nada de lo que sonreír todavía".

Su compañero de equipo Piastri, que está 16 puntos por debajo de Norris en el campeonato, tuvo que saltarse la FP1 ya que McLaren cumplió con el reglamento de novatos para 2025 con Pato O'Ward en acción. A la pregunta de si eso le daba ventaja sobre Piastri de cara al sábado, Norris respondió con un tajante "no".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Las 29 vueltas de Piastri dieron como resultado el 11º mejor tiempo de la FP2, 0.680s más lento que la referencia de Norris, pero el australiano no estaba demasiado preocupado por su ritmo.

"Creo que llegué bastante bien con el medio, sólo con el blando, no aproveché al máximo el agarre en esa primera vuelta cronometrada", detalló. "Encontrando mis pies creo, pero claramente algunas cosas que intentar mejorar para mañana, pero creo que después de sólo una sesión, no está tan mal".

A la pregunta de si necesitaba hacer grandes cambios o simplemente pequeños retoques de cara a la FP3 y la calificación, Piastri dijo: "Creo que se trata más bien de pequeños detalles. El coche parece estar en un buen lugar. Una vez más, simplemente no conseguí el agarre en la primera vuelta, así que algunos pequeños ajustes, por supuesto. No parecía perfecto, pero nada importante".

En cuanto a sus opciones de pole, Piastri las calificó de "bastante buenas".

"Creo que los coches parecen rápidos", añadió. "Sólo necesito dar más vueltas y encontrarme un poco mejor, eso es todo. Unas cuantas vueltas más mañana, unos cuantos juegos de neumáticos más, y espero que estemos ahí".