Fórmula 1 GP de China

Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Pierre Gasly tuvo un sólido viernes en el Gran Premio de China con el equipo Alpine.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Después de un difícil paso por el Gran Premio de Australia, lejos de las expectativas previas, la cita en el Circuito Internacional de Shanghái comenzó muy bien para Pierre Gasly.

El piloto francés se ubicó décimo al cabo de la única práctica libre de la jornada y luego se mantuvo cómodamente en el top 10 a lo largo de toda la clasificación sprint, ya que fue séptimo en cada una de las tres instancias.

"Debo decir que estoy extremadamente satisfecho con eso, especialmente después de la semana pasada", dijo Gasly al terminar la sesión.

"Creo que encontramos mucho más rendimiento. Creo que hubo un buen aprendizaje en Melbourne, intentamos juntar todo hoy y me sentí mucho mejor en el auto desde la primera vuelta. Así que sí, creo que es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10".

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teniendo en cuenta que los ocho primeros clasificados suman puntos en la carrera sprint que se disputara el sábado en el Gran Premio de China, Gasly se ilusiona con la posibilidad de volver a sumar tras llevarse un punto al haber sido décimo el domingo pasado en el Gran Premio de Australia.

"Sí, 100%", respondió al ser preguntado por la posibilidad de terminar en la zona de puntos.

"Creo que, como dije, me he sentido bien en el auto. Definitivamente hay más potencial del que vimos en Melbourne, así que tengo confianza. Veremos qué conseguimos. Obviamente, el graining fue bastante fuerte para todos esta mañana, así que será un lindo desafío, pero tengo ganas de afrontarlo".

Fórmula 1
109

Comparte o guarda esta historia